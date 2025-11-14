Premian a Victoria Fierro, de MDZ y MDZ Radio, por su labor periodística a favor de la inclusión

Victoria Fierro, periodista de MDZ y MDZ Radio, fue reconocida con el premio Inclusión, un galardón que apunta a destacar a profesionales que tienen un compromiso social esspecial a través de su tarea.

"Compartimos una jornada llena de emociones, donde reconocimos a quienes trabajan cada día por una sociedad más justa, empática y accesible", destacaron desde la organización. La premiación se realizó en la Nave Cultural, donde además de los premiados estuvieron los representantes de la Red Inclusión, el intendente de Ciudad Ulpiano Suarez y referentes sociales.

Victoria Fierro es periodista de la sección Sociedad de MDZ y se especializa en temas sociales relacionados con la desigualdad de acceso a la salud y otros servicios. En MDZ Radio es co conductora del programa "Digamos Todo", que se emite por la 105.5 de lunes a viernes de 11 a 14 horas. Victoria es licenciada en comunicación, graduada de la Universidad Juan Agustín Maza.

victoria fierro foto premio Los premios Los premios Inclusión se entregan desde hace 6 años. La intención es destacar a organizaciones sociales, escuelas, empresas, instituciones y periodistas que, con acciones concretas, generan un impacto positivo en la vida de las personas.

Este año los premios tuvieron la particularidad de que se sumó un homenaje a Tomás López, miembro fundamental de la Red Inclusión Mendoza por su labor silenciosa, su compromiso y su alegría cotidiana. Por eso la ceremonia incluyó un reconocimiento simbólico a todas aquellas personas que, sin buscar protagonismo, sostienen los proyectos y hacen posible el bienestar común. El encuentro tuvo como objetivo general visibilizar y reconocer el aporte de quienes, desde roles silenciosos, contribuyen a la construcción colectiva del bienestar.