Presenta:

Sociedad

|

premio

Premian a Victoria Fierro, de MDZ y MDZ Radio, por su labor periodística a favor de la inclusión

La periodista Victoria Fierro fue reconocida con el premio "Inclusión" por su trabajo periodístico.

MDZ Sociedad

Victoria Fierro fue premiada por la Red Inclusión Mendoza.

Victoria Fierro fue premiada por la Red Inclusión Mendoza.

Victoria Fierro, periodista de MDZ y MDZ Radio, fue reconocida con el premio Inclusión, un galardón que apunta a destacar a profesionales que tienen un compromiso social esspecial a través de su tarea.

"Compartimos una jornada llena de emociones, donde reconocimos a quienes trabajan cada día por una sociedad más justa, empática y accesible", destacaron desde la organización. La premiación se realizó en la Nave Cultural, donde además de los premiados estuvieron los representantes de la Red Inclusión, el intendente de Ciudad Ulpiano Suarez y referentes sociales.

Te Podría Interesar

Victoria Fierro es periodista de la sección Sociedad de MDZ y se especializa en temas sociales relacionados con la desigualdad de acceso a la salud y otros servicios. En MDZ Radio es co conductora del programa "Digamos Todo", que se emite por la 105.5 de lunes a viernes de 11 a 14 horas. Victoria es licenciada en comunicación, graduada de la Universidad Juan Agustín Maza.

victoria fierro foto premio

Los premios

Los premios Inclusión se entregan desde hace 6 años. La intención es destacar a organizaciones sociales, escuelas, empresas, instituciones y periodistas que, con acciones concretas, generan un impacto positivo en la vida de las personas.

Este año los premios tuvieron la particularidad de que se sumó un homenaje a Tomás López, miembro fundamental de la Red Inclusión Mendoza por su labor silenciosa, su compromiso y su alegría cotidiana. Por eso la ceremonia incluyó un reconocimiento simbólico a todas aquellas personas que, sin buscar protagonismo, sostienen los proyectos y hacen posible el bienestar común. El encuentro tuvo como objetivo general visibilizar y reconocer el aporte de quienes, desde roles silenciosos, contribuyen a la construcción colectiva del bienestar.

premio victoria

Entre sus metas específicas se destacan el homenaje a la memoria de Tomás López, la puesta en valor de los actores invisibles dentro de los equipos y organizaciones y la reafirmación del trabajo conjunto entre la Red Inclusión Mendoza y la Municipalidad de Mendoza.

Archivado en

Notas Relacionadas