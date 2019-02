En estos días, los locales comerciales luchan por mantener sus ventas, muchos ya han colocado en vidriera la nueva temporada. Las liquidaciones no fueron suficientes para afrontar la crisis que atraviesan. En víspera de un feriado extra largo, antes del comienzo de clases, plantean abrir los próximos lunes y martes, aunque sea medio día. Lo definirán esta noche en una reunión convocada por la Cecitys (Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios).

Desde hace varios días, esa entidad que nuclea a los comerciantes del centro mendocino, recibe solicitudes de diversos comercios con la idea de abrir el lunes 4 y martes 5, ambos feriados por carnaval. Si bien la propuesta se analizará esta noche, varios ya adelantaron que igual abrirán.

"Se está debatiendo el horario para el carnaval, previo a la apertura de clases. Muchos locales quieren abrir el próximo lunes y martes. La idea es que abra el comercio por lo menos medio día", adelantó Adrián Alín, presidente de la Cecitys.

Vamos a intentar adecuarnos a la realidad que estamos atravesando. Los trabajadores del comercio están viendo que las ventas son bajas, muchos cobran comisiones sobre las ventas, por lo que entienden que es necesario abrir".

Liquidaciones

El representante de la cámara precisó que "ya terminaron las grandes rebajas de verano. Hubo como dos etapas; la primera se denominó El centro está de fiesta hasta el 6 de enero y la segunda fue Grandes rebajas del centro, que finalizó el 22 de febrero".

Tendencia: ventas en baja

"En enero de 2019 bajaron mucho las ventas, por lo que muchos adelantaron las rebajas. La idea era lograr liquidez, eliminar el stock, lograr asociaciones con proveedores y fábricas para activar las ventas. Muchos han hecho interesantes descuentos para sacar productos del año pasado. Las liquidaciones las hacemos dos veces al año: agosto- septiembre y enero- febrero. Esto incluye el calendario de actividades previstas. En el comercio ya se está lanzando la nueva temporada, recambio de vidrieras y se está liquidando lo que quedó, pensando en la temporada otoño- invierno", explicó el referente de la Cecitys.

Turismo que no mueve la aguja

La presencia casi constante de turismo, que sin duda impacta positivamente en hoteles y restoranes, no "derrama" en otros rubros, según Alín: "En los centros de cielo abierto hay una fuerte presencia de turismo, pero en el comercio del centro esa presencia es menor. Con el turismo se beneficia la hotelería y la gastronomía, pero no es mucho el impacto en el comercio, no supera el 5%. No todo el sector del comercio se ve beneficiado con la actividad turística ni todos los sectores".

"Nosotros seguimos sosteniendo el horario extendido para la temporada invernal, vamos a insistir con esta iniciativa. La idea es que cada vez más comercios se sumen. Con los centros cerrados perdemos consumidores", cerró el titular de la Cecitys.