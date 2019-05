DDT: Polémica por la patologización de la identidad de género

En un momento de la entrevista, la médica sexóloga y uróloga Silvina Kraan se refirió a las intervenciones quirúrgicas y hormonales practicadas a personas transexuales desde una perspectiva que abrió el debate entre lxs especialistas presentes. Consultada acerca de la posición de la sexología con respecto a la realización de diagnósticos desde una perspectiva patologizante, la doctora aseguró que las identidades de género pueden ser diagnosticadas como la esquizofrenia o cualquier otra patología mental:

“No es tan sencillo decir: yo tengo un cuerpo que no me corresponde. Hay que hacer un buen diagnóstico, porque hay esquizofrénicos que dicen que ese cuerpo no les corresponde y quieren hacerse un cambio de sexo. Y cuando vos le haces un cambio de sexo sin hacer un buen diagnóstico, se suicidan después de la cirugía. Porque no era un transexual”.

Así se expresó la doctora, sin pronunciarse acerca de la diferencia que existe entre cambio de sexo y reafirmación de sexo, siendo este segundo concepto bastante más amplio y acertado para referirse a intervenciones médicas de este tipo. Además, afirmó que los suicidios a raíz del cambio de sexualidad son frecuentes sin aportar ningún dato empírico preciso.

A todo esto Gabriela Echenique, integrante del equipo de Diversidad Sexual, aclaró que un diagnóstico no es (o no debería ser) sobre la identidad sexual autopercibida de la persona que desea realizarse una intervención, sino sobre su situación clínica concreta. Para abordar lo relacionado a la autopercepción, explicó, existen equipos multidisciplinarios que trabajan en la garantización de los derechos otorgados por la Ley de Identidad de Género.

Estos profesionales acompañan a lxs pacientes antes, durante y después de las intervenciones para trabajar con las expectativas que produce la decisión de operarse, la cual debe ser consentida por la persona en un de salud mental plena. En síntesis, y en corcordancia con lo establecido en la Ley de Identidad de Género, lo relacionado con la autopercepción debe ser abordado desde el acompañamiento y no desde un diagnóstico médico.

La médica sexóloga y uróloga Silvia Kraan abrió la polémica en #ddt

Sobre lo último, la doctora Kraan aseguró: “Tanto la feminización como la masculinización llevan un tiempo. Esto tiene un trabajo previo. El primer paso es el diagnóstico psicológico para ver si es un esquizofrénico, o una persona transexual. Lo primero que hay que hacer es un buen interrogatorio, donde te cuente desde qué edad siente que el cuerpo no le pertenece, cómo fue adaptándose, qué le pasó, etc. Realmente, vos te das cuenta cuando un paciente es trans. Porque tiene todas las cualidades femeninas si es transexual femenino y todas las cualidades masculinas si es transexual masculino.”

A raíz de este abordaje, la psicóloga y abogada Dina Federmann se manifestó en contra de la categorización de las identidades de género como patologías: “La idea es que no haya listados de patologías en base a tal o cual orientación sexual”.

La charla recorrió también temáticas relacionadas con el marco legal que hoy reglamenta los derechos de las disidencias, el rol del Gobierno en la implementación de políticas públicas relacionadas y el problema que ocasiona la falta de un auténtico Estado laico. También participaron el docente de literatura y militante del movimiento LGBT Macoco Guajardo y la socióloga Débora Robledo, integrante del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y funcionaria de la Dirección de Género y Diversidad del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.