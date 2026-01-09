Parques, barrios y basurales: qué pasa con los espacios donde había villas y asentamientos

Los últimos meses de 2025, la municipalidad de Godoy Cruz celebraba la relocalización de 80 familias del asentamiento Urundel. En el mismo día, demolieron el asentamiento y entregaron las casas nuevas del IPV . Días después, los vecinos de los barrios de la zona denunciaron inseguridad y abandono en el predio donde estaba la villa.

La erradicación de asentamientos es un proceso complejo que lleva un trabajo de campo, acuerdos para relocalizar a las familias en nuevas viviendas y un rápido trabajo de la comuna para resignificar los espacios.

Desde la municipalidad de Godoy Cruz explicaron que en 1999 se aplica una política social y habitacional que trasciende las gestiones. Esta continuidad le ha permitido a la comuna erradicar 25 asentamientos y 26 años. “El primer programa se llamó Godoy Cruz sin villas ”, recordó la secretaria de Desarrollo Humano de Godoy Cruz, Florencia Santoni.

La funcionaria de Diego Costarelli trabaja en la comuna desde hace 22 años y ha pasado por las áreas de Vivienda y Gestión Social, por lo tanto, conoce a fondo la problemática de lo que antiguamente se denominaba villa de emergencia, luego asentamiento y actualmente, se llama barrio popular.

“A través del tiempo se fueron sumando experiencias exitosas que llevaron un trabajo largo para concretarlas. La entrega del barrio es el broche. Antes de ese momento hay mucho trabajo con la comunidad y con distintos entes como el IPV, AYSAM y la Cooperativa Eléctrica, entre otras”, detalló Santoni.

Demolición del asentamiento y nuevo barrio

Una de las condiciones -establecida por una ordenanza municipal- para que las familias que viven en los barrios populares reciban las llaves de las casas nuevas del Instituto Provincial de la Vivienda es que sus hogares en el asentamiento sean demolidos.

Para cumplir con esta condición, el mismo día que se demuelen las casas de la villa -algunas son solo chapas y cartones, y otras son de ladrillos con cimientos- las familias se mudan al nuevo barrio.

Demolición barrio popular Urundel Demolición barrio popular Urundel. Municipalidad de Godoy Cruz

“Es un gran operativo conjunto. En el caso del Urundel se mudaron 80 familias que son unas 300 personas. En la demolición trabajaron 110 personas durante 13 horas. Había más de 30 camiones, 5 retroexcavadoras, personal de salud, un puesto médico por cualquier eventualidad y personal de seguridad e higiene”, detalló Santoni.

Los días anteriores a la demolición se les brinda a las familias la oportunidad de recuperar materiales como rollizos, ladrillos y carpintería que pueden utilizar para medianeras y alguna ampliación de la nueva vivienda.

Parques, barrios y basurales

Los predios donde había barrios populares tuvieron distintos destinos. El predio del asentamiento en el Hipódromo se recuperó y volvió a funcionar como stud, espacio donde se crían y cuidan los caballos de carrera.

Uno de los espacios recuperados más significativos para la comunidad, es el predio donde estaba la villa de emergencia Las Tablitas al costado del Acceso Sur antes de llegar a la calle Sarmiento. El lugar se convirtió en el parque Margarita Malharro de Torres y un sector se destinó a emprendimientos habitacionales.

mascotas godoy cru El asentamiento La Tablita se convirtió en el parque Margarita Malharro de Torres. Prensa Municipalidad de Godoy Cruz

Otro ejemplo es el lugar que ocupaba el asentamiento Martín Sur. Una vez que fue relocalizado, se construyó un conocido concesionario de autos. Dependiendo de las condiciones del terreno, los predios de las antiguas villas de emergencia también se convierten en lotes de nuevos barrios del IPV como el caso del asentamiento Los Pajaritos, allí se emplazará parte del barrio de las familias de Piedra Blanca.

Demolición del barrio popular asentamiento villa urundel godoy cruz La demolición de los asentamientos se realiza el mismo día que se entregan los barrios del IPV a las familias. Municipalidad de Godoy Cruz

Sin embargo, no todos los espacios donde habían barrios populares se convierten en espacios públicos o emprendimientos privados. En algunos casos, como el predio del Urundel, tiene riesgo de convertirse en un basural o un foco de delincuencia.

Qué barrios populares quedan en Godoy Cruz

Según Santoni, aún quedan barrios populares en Godoy Cruz pero se está trabajando en la relocalización. “Las familias de Piedra Blanca aún viven en el asentamiento pero ya está licitada la construcción de 132 viviendas. También está el Dique Maure y los sectores 11, 12 y 13 de Campo Papa que todavía no tienen proyecto licitado”, explicó la funcionaria municipal.

“Estamos trabajando en los proyectos, buscando financiamiento. También tenemos en curso Aires del Oeste, que es la consolidación y el mejoramiento de Razquin, la quebrada Los Cerrillos y una parte de Barranco I”, cerró.