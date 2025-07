Ola polar: la falta de gas y el costo de la electricidad impactaron para que el frío se sufra más

La ola polar que afecta a Mendoza y el país puso de relieve los problemas de infraestructura básica y acceso a servicios que hay en la provincia. Es que, por ejemplo, hay regiones de Mendoza en las que casi el 80% de la población no tiene acceso a la red de gas natural. Pero incluso esta vez hay problemas en las zonas abastecidas por falta de presión, por poca disponibilidad y con una paradoja enorme: Argentina es el país con una de las principales reservas de gas del mundo (en Vaca Muerta) pero con déficit en ese servicio por falta de infraestructura.

De arranque, un 33% de los mendocinos no tienen acceso a la red de gas. Pero hay desigualdad. En el noreste de la provincia, 7 de cada 10 hogares no tiene gas natural. En el Valle de Uco, el 52% de los hogares no tiene ese servicio, igual que el 46% de los habitantes del Este. Según el último Censo, por ejemplo, hay 682.019 personas que viven en casas donde se usa garrafa, es decir un 33,6% de la población.