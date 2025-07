Nación bajó el valor de la subasta de un terreno donde funcionaba una bodega

Nación publicó la resolución 31/2025 en el Boletín oficial con el objetivo de impulsar la venta de un inmueble ubicado en la calle Allayme N° 865 frente a la vieja estación del Ferrocarril Belgrano donde funcionaba la Bodega Bonfanti. El espacio consta de una superficie de 9.172 metros cuadrados y no es la primera vez que el gobierno nacional intenta subastarlo.

La primera subasta se declaró desierta y desde el organismo nacional decidieron disminuir el precio. El valor base de la subasta fue determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, quien fijó el valor venal del inmueble en $1.010.300.000 (pesos un mil diez millones trescientos mil), equivalentes a U$S 942.883,80 (dólares estadounidenses novecientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y tres con ochenta centavos) al tipo de cambio BNA de $/US$ 1.071,50. Sin embargo, al relanzar la subasta, se aplicó una reducción del 10% sobre este valor, estableciendo un nuevo precio base de U$S 848.595,42 (dólares estadounidenses ochocientos cuarenta y ocho mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y dos centavos).