Andrés Gabrielli sufrió un violento intento de asalto en Luján.

El periodista y conductor Andrés Gabrielli sufrió un violento intento de asalto el martes a la tarde mientras andaba en bicicleta en las inmediaciones del dique Cipolletti, en el departamento de Luján. El hecho se registró ayer a las 16.30 y el conductor recibió 30 puntos de sutura en la oreja por las lesiones que le provocaron los malvivientes.

En diálogo con el programa "Uno nunca sabe" de MDZ Radio, Gabrielli contó que ayer a la tarde cuatro delincuentes lo interceptaron en la bicisenda y lo golpearon para intentar robarle. "Me pegaron con un objeto contundente en la oreja y se me vinieron encima para robarme. Afortunadamente no perdí el dominio de la bici y pude escapar", señaló.

Y agregó: "Era una banda de pirañas que estaba al acecho. Me tuvieron que poner 30 puntos en la oreja. Por suerte no me pegaron en la cabeza porque llevaba casco. Venían dos por la banquina y dos enfrente. Uno me pegó y llamó a los otros para que vengan a liquidarme. Por suerte no me caí y pude escapar".

"Suelo hacer ese circuito bastante seguido. Mucha gente lo hace hasta la Rotonda de los Bomberos y la destilería. Creí que era seguro porque eran las 4 de la tarde. Es una banda que está al acecho; hay que tener mucho cuidado", cerró Gabrielli.