9 días sin Guadalupe: las pistas más importantes y lo que se viene

Interpol emitió hoy una alerta amarilla en búsqueda de Guadalupe Belén Lucero, mientras la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseveró que no se descarta "ninguna pista" en la investigación, a nueve días de la desaparición de la niña de 5 años en el barrio 544 viviendas de la ciudad de San Luis.



En declaraciones televisivas, la ministra Frederic señaló que su cartera está con un equipo del Sistema Federal de Búsquedas en San Luis desde el miércoles pasado.



"También lanzamos el Alerta Sofía y hay un alerta por un posible llamado realizado desde México", agregó la ministra.



Frederic recordó que "al día de hoy, hasta esta mañana al menos, la causa no se había convertido en una causa penal, sino que es un sumario policial por averiguación de paradero".



"Estamos trabajando con la Protex y no se descarta ninguna línea de investigación", dijo, y agregó que "lo ideal es que se convierta en una causa penal para redireccionar el trabajo de investigación que están haciendo las fuerzas federales en apoyo a la Policía de San Luis", concluyó esta tarde al ser consultada por los medios en la Ciudad de Buenos Aires.

La madre dice que la llamaron y que escuchó la voz de su hija

Mientras tanto, Interpol emitió una alerta amarilla para buscar la nena en todo el mundo, colocando en su página una fotografía con sus datos esenciales.



El jefe de Relaciones Policiales, Lucas Chacón, sostuvo hoy que el organismo "está colaborando desde un primer momento", agregó que se trata de una investigación "muy compleja" y dijo que este alerta de alcance internacional notifica a las policías de todo el mundo sobre la búsqueda.



La notificación se lanzó luego que la madre de Guadalupe, Yamila Cialone, recibiera llamadas telefónicas en las que -según aseguró- escuchó la voz de su hija y de un mensaje de WhatsApp que le llegó a la familia días atrás.

Otra pista es la de una presunta "mujer de negro", alta y delgada, que -de acuerdo a dos testigos- habría sido vista junto a la menor en la zona en la que se perdió su rastro.

Qué es una alerta amarilla

La notificación amarilla es un alerta policial mundial sobre una persona desaparecida, que se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones (secuestros) o desapariciones inexplicadas. También puede utilizarse para ayudar a descubrir la identidad de una persona incapaz de identificarse a sí misma.



"Estas notificaciones son un valioso instrumento para las fuerzas del orden porque pueden aumentar las probabilidades de localizar a una persona desaparecida, especialmente si existe la posibilidad de que viaje de forma voluntaria o involuntaria al extranjero", subraya en su página web Interpol.



Por su parte, Susana Trimarco, creadora de la Fundación María de los Ángeles, consideró que "los límites provinciales se cerraron tarde ante la posibilidad de un nuevo ataque de las redes de trata".



La hija de Susana Trimarco, Marita Verón, protagonizó un caso paradigmático de la trata de personas en Argentina y en su memoria la mujer creó organización.

Operativos locales

En esta jornada, la policía provincial destinó nuevamente 400 efectivos a la búsqueda de la niña y realizó operativos en distintas zonas de la capital puntana sin ningún resultado o pista novedosa.



El epicentro de la acción se desarrolló en la zona del dique Cruz de Piedra, distante unos 14 kilómetros al este de San Luis, con la participación de buzos tácticos y policías con perros rastreadores de personas y de cadáveres, e informaron que los resultados fueron negativos.



Eric Lucero, padre de Guada, estuvo en Cruz de Piedra y difundió un video para que la gente pueda reconocer los gestos y la voz de la niña.



Eric pidió especialmente viralizar este video donde se puede observar a la nena en una cama con un cachorro y conversando con él.



El abogado de Eric Lucero, Héctor Zavala, solicitó al juez de la causa, Ariel Parrillis, que acepte la incorporación de equipos especiales de rastrillajes de Mendoza y San Juan con canes adiestrados en la búsqueda de personas, y hoy se plegaron policías con perros de Santiago del Estero.



El juez Parrillis no ha tomado contacto directo con la prensa, aunque el expediente se filtró de su juzgado a algunos medios, y no ha informado oficialmente cómo continuarán los operativos en las próximas horas y en el día de mañana.