El marido de Carolina Píparo seguirá con prisión domiciliaria

El marido de la diputada provincial Carolina Píparo seguirá con prisión domiciliaria, luego que la Cámara Penal de La Plata rechazara el pedido de la defensa de uno de los jóvenes heridos para que siga preso en el penal.

De esta manera Juan Ignacio Buzali, acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló al confundirlos presuntamente con motochorros, no volverá al penal.

La Sala conformada por los jueces Carlos Arguero y Miriam Ermili ratificó la resolución de primera instancia y ordenó que se le otorgue la prisión domiciliaria a Buzali con monitoreo de una tobillera electrónica.



Carolina Píparo iba junto a su marido cuando atropelló a los jóvenes.

En el fallo, al que tuvo acceso Télam, los magistrados consideraron que “no puede sostenerse oficiosamente la prisión preventiva en su modalidad de encierro intramuros, si el Ministerio Público Fiscal al contestar la vista conferida en los términos del artículo 163 del código ritual, no ofrece reparos a lo solicitado por la defensa particular del imputado Buzali”, graficaron.



Garmendia había hecho lugar al pedido que había formulado Marcelo Peña, abogado defensor de Buzali, aunque dispuso que la morigeración de la pena no se haga efectiva hasta que quede firme.



En su resolución ratificada por la Cámara, Garmendia hizo lugar al pedido para que Buzali cumpla la detención en la casa que alquila en el Club de Campo “Grand Bell” en las afueras de La Plata, con monitoreo electrónico por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense y la prohibición de conducir vehículos automotores.



También le impuso la realización de tratamiento psicológico por vía remota y que para cualquier circunstancia que amerite salir del domicilio constituido, deberá requerir previamente autorización, ello bajo apercibimiento de revocarle el beneficio otorgado.



Buzali está detenido desde el 9 de enero, luego de que la fiscal de La Plata María Eugenia Di Lorenzo le imputara el delito de "homicidio en grado de tentativa" en perjuicio de los motociclistas Iván Coronel y Luis Levalle.