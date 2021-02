Sentencia de 16 años de prisión en el primer juicio por jurados de 2021

Exequiel Salas Cracco (27) arriesgaba una pena de prisión perpetua por haber matado a cuchillazos a Miguel Muñoz (75). Sin embargo el jurado lo consideró culpable de "homicidio simple" y no agravado, lo que abrió la puerta para que este jueves el juez técnico Alejandro Miguel le impusiera una condena de 16 años de cárcel. Y así terminó el primer juicio por jurados de la temporada 2021 en Mendoza.

Aparte del homicidio, a Cracco se lo declaró culpable de robo agravado, ya que la madrugada de abril de 2019 en que mató a la víctima dándole 14 puñaladas se llevó alrededor de 15.000 pesos y un celular. Lo atraparon a unos 300 metros, y poco después se halló un cuchillo ensangrentado.

¿Y por qué no le dieron perpetua? Porque el jurado de 12 mendocinos y mendocinas interpretó que no hubo un homicidio criminis causa. Esto es, que Salas Cracco no ultimó al jubilado para ocultar el robo.

Para el Ministerio Público, representado por el Jefe de fiscales de Homicidios Fernando Guzzo y la fiscal Claudia Ríos, la situación había sido así: Cracco liquidó a Miguel para encubrir lo que había hecho. Sin embargo la abogada defensora Gabriela Massad planteó su postura ante el tribunal y, al menos en ese punto, consiguió la anuencia del jurado.

Ahora persiste gran expectativa por los debates que se aproximan en el calendario. Entre otros, se aguarda el juicio por el crimen del médico "Mingo" Burela -están imputadas su esposa y su amiga, la célebre "Bruja" Castro-; y también es posible que comience de una vez el proceso contra el israelí Nicolás Gil Pereg.