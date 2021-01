"No damos más": vecinos del Barrio Cano marcharon exigiendo seguridad

Los vecinos del Barrio Cano de Ciudad marcharon este viernes hasta la comisaría 6ª en reclamo de seguridad. Según contaron a MDZ algunos de los presentes, la gota que rebalsó el vaso cayó ayer por la noche, cuando la gente comenzó a llamar al 911 porque veía sujetos sospechosos merodeando por las casas.

"Nos respondían que no había móviles, y finalmente esta mañana nos dimos cuenta de que habían ingresado en dos viviendas", se quejó Sthefanía D'Agostino (23), una de las manifestantes.

Se trata de un barrio construido en los años 30', que tiene una fuerte identidad. Su población aúna gente grande con jóvenes inquilinos. "Hay vecinos que están acá desde siempre y ahora se quieren ir, porque los delincuentes están logrando que ya tengamos miedo hasta de irnos a dormir", siguió Sthefanía.

Fuentes vinculadas a la policía admitieron que hay escasez de personal, y que cuando se está ante una jornada "movida" los efectivos se ven sobrepasados por la cantidad de tareas que tienen a cargo.

La comisaría donde se hizo el reclamo.

Mientras, la inseguridad sigue. "Yo creo que este mes debe sufrimos unos 40 o 50 robos", calculó un hombre que también se acercó a protestar. Los vecinos recalcan que han juntado firmas, han hecho denuncias y se han reunido con el intendente y otras autoridades.

"Pero el problema no se soluciona: no puede ser que no haya un patrullero cuando un vecino está pidiendo ayuda a la noche", coinciden diversas voces de la protesta.