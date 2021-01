Mandan a un abusador sexual a su casa porque "se le llovía el calabozo"

Pichanal es una localidad ubicada en el norte de Salta, cerca de la frontera con Jujuy. Tiene unos 45.000 habitantes: entre ellos, una niña de 7 años que tiene miedo de que su vecino la viole por segunda vez.

Es que el hombre, que estaba detenido desde hacía 8 meses en la comisaría 21ª, fue devuelto a su casa porque el calabozo de la seccional se llovía. "Papá, está en el patio de al lado", exclamó la niña cuando lo vio de regreso.

Los colegas de DNISalta.com subrayan que el sujeto cayó preso tras abusar de la pequeña y se suponía que iba a esperar el juicio en esa condición. Ante los temporales que azotan por esta época las tierras pichanalenses, el 7 de enero los efectivos policiales enviaron al acusado a su domicilio. Era más barato que arreglar el techo.

"No entiendo cómo no midieron el peligro", expresó el papá

Al conocer la novedad, el padre de la víctima fue corriendo a la comisaría: "Le pregunté al oficial si sabía de la causa, y me contestó que sí. No entiendo cómo no midieron el peligro y lo que hubiese pasado si ese infeliz la tocaba otra vez”, se quejó.

Para colmo, la Justicia había dictado una perimetral para que el violador ni se acercara a la niña. "Nuestras casas -se indignó el padre- están separadas por un alambrado".

A raíz del conflicto, se informó que un comisario y un efectivo policial han sido denunciados por impericia e incumplimiento del deber. "Mi hija se encuentra en tratamiento psicológico, y verlo de nuevo solo atrasa su recuperación", acusó el padre de la niña.