Conocido empresario mendocino detenido por abusar de su hijastra

En las últimas horas detuvieron a un conocido empresario mendocino en San Juan, acusado de abusar de su hijastra entre 2011 y 2012, cuando ella tenía 11 años.

Desde hacía meses la fiscal Virginia Rumbo sabía que las pericias realizadas sobre la denunciante habían arrojado resultados muy comprometedores para el hombre. En consecuencia se había librado una orden de captura.

Ahora se espera que el aprehendido sea trasladado a Mendoza, donde se lo imputará por siete hechos de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia y de guarda". El sujeto habría abordado a la nena cuando su madre no estaba, y en lugar de cuidarla la habría vejado repetidamente.

Por eso podría enfrentar penas de entre 6 y 20 años de prisión.

Denuncias y silencios

El abuso se habría producido en una propiedad que la ex pareja del acusado tiene en Jocolí (Lavalle). Y según la chica mediaron años de silencio y vergüenza, hasta que ella -ahora ya una joven- se animó a denunciar.

La causa no cayó en un saco vacío. El empresario ya tenía otra denuncia porque supuestamente habría intentado envenenar a su ex con medicamentos. Eso por no hablar de los numerosos conflictos que enfrenta con quien fuera su pareja a raíz de diferencias económicas y la tenencia de los hijos.

Aquellos pleitos, en buena medida, quedaron en stand by por la pandemia de covid-19. Con la excepción de esta causa, que por su gravedad probablemente seguirá su curso.