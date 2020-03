Ahí lo tenés al...: fue a ver a su novia disfrazado de Barney y quedó detenido

Un hombre de 52 años no tuvo mejor idea que disfrazarse de dinosaurio Barney e ir en moto a ver a su novia en plena cuarentena. Obviamente llamó la atención de una patrulla y al no poder justificar su circulación quedó detenido, fue imputado y, encima, le secuestraron la moto por no tener papeles.