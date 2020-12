Liberan al padre del joven que mató a un niño y sigue prófugo

La Justicia determinó la falta de mérito de Rubén Papadopulos, padre del joven acusado de atropellar y matar a Isaac Sus de 5 años en la localidad de Flores, y lo liberó. Esta noche dejará la Alcaidía 14 de Recoleta.

Papadopulos se había entregado el 19 de diciembre por ser el titular del vehículo que intervino en el accidente fatal. Pero la Justicia comprobó que quien en realidad manejaba el Volkswagen Golf era su hijo Ricardo Emanuel, quien desde entonces permanece prófugo.

Ricardo Emanuel Papadopulos, el conductor que sigue prófugo.

El progenitor insiste con que no sabe cuál es el paradero de su hijo: “No sé dónde está porque después de ese primer llamado no tuve más contacto con él. No sé nada más. Él ni siquiera vivía conmigo“.

La jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional Nº 62, escuchó su descargo: “Yo no estaba en ese auto. Me encontraba en mi casa cuando me llamó mi hijo para decirme que tuvo un accidente. Estaba nervioso, asustado y llorando. No le entendí bien porque la comunicación se cortó y no me pude volver a comunicar. Ese fue el último contacto que tuve”.

Fuentes cercanas al expediente están convencidos de que el retraso en entregarse forma parte de una estrategia, según da cuenta Infobae. “El objetivo claramente era hacerle ganar tiempo al hijo para que tome la ruta y se vaya. Por eso tardó en ir a la comisaría, le dio al hijo una ventana de tiempo muy valiosa”, sostienen.