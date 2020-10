Una mujer de 71 años discutió con su vecina de 81 y la mató con un palo de amasar

Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de asesinar a golpes en la cabeza con un palo de amasar a una anciana de 81 años en una vivienda de la localidad balnearia de Nueva Atlantis, partido de La Costa, para robarle 100.000 pesos, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



Se trata de una mujer de 71 años, quien fue aprehendida ayer luego de varias tareas de investigación en la vivienda de la víctima, identificada como Blanca Liria Ferreira (81).



Fuentes judiciales informaron que la detenida era una vecina de confianza de Ferreira, a quien en varias ocasiones había ayudado con el cuidado del marido, que se encuentra postrado en una cama y con un trastorno o discapacidad en relación al habla.



La prueba principal que les permitió a los investigadores llegar a la detención de la acusada fue que en la escena del crimen “había mucha sangre y una sola pisada de zapato femenino”, que si bien no fue hallado en poder de la imputada, “es del mismo talle”, indicó una fuente consultada con acceso al expediente.





Asimismo, la vivienda de Ferreira no estaba revuelta por lo que la mujer de 71 años ingresó a la propiedad “con la anuencia de la víctima”. En la cocina, un lugar muy pequeño, se habría originado una discusión en la que la anciana fue atacada a golpes en la cabeza aparentemente con un palo de amasar, que no fue hallado en la escena del crimen.



De acuerdo con la autopsia, Ferreira murió como consecuencia de una fractura de cráneo y tenía heridas cortantes en la cabeza, como así también un dedo quebrado y golpes en brazos, antebrazos y hombros, lo que indica que la víctima intentó defenderse y por su avanzada edad no habría podido hacerlo frente a un atacante joven.



En tanto, el palo de amasar fue encontrado luego en inmediaciones de la casa de la imputada, por lo que fue secuestrado y se encuentra sujeto a pericias.



Por último, no faltó ningún elemento de valor en la casa de la víctima más allá de “una cajita, que pocas personas sabían dónde estaba, con 100.000 pesos en su interior”, añadió una fuente judicial consultada.





Una suma cercana fue encontrada en la propiedad de la acusada al momento del allanamiento, ubicada a menos de una cuadra del domicilio de la anciana, lo que para los investigadores es otro indicio de que se trata de la autora material del crimen, ya que de testimonios recabados se desprende que la mujer aseguraba no tener dinero y que solía pedir prestado.



La hija de la víctima dio aviso a la Policía luego de haber encontrado el cuerpo de su madre en la cocina de la propiedad, mientras que su padre no había sido atacado.