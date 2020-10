Choque en Luján: creen que Guillermo Pereyra se quedó dormido o se descompensó

Los informes de Policía Científica fortalecen la tesis de algún factor que hizo que el coche del ex diputado se cruzara de carril e impactara de lleno con un camión que iba en dirección contraria. El chofer del rodado mayor no sería imputado al entenderse que no tuvo responsabilidad.