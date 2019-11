Brutal agresión a una persona con discapacidad en una terminal

Un joven con discapacidad, que se encuentra en situación de calle, fue brutalmente agredido por el jefe de inspectores de una línea de colectivos de la localidad bonaerense de Villa Fiorito. El joven pasa las noches en las inmediaciones de la terminal y suele recibir la ayuda de los choferes, quienes le brindan ropa y comida.

La víctima se encontraba en el interior del kiosco situado en la terminal de Lomas de Zamora cuando ingresó al local el jefe de tránsito de la línea 28. El hombre comenzó a golpear al discapacitado sin razón aparente ante la mirada azorada del resto de los choferes.

Las cámaras de seguridad del kiosco captaron la brutal paliza contra Ramoncito. Según trascendió, el joven le hizo un chiste al inspector y esto desató la brutal agresión.

"Ramón es un joven discapacitado que vive en la terminal entre cartones. Es muy amigo de todos los choferes y lo conocemos hace bastante. Lo ayudamos brindándole alimentos e, incluso, le damos ropa. Es por eso que en el video se lo ve vestido como colectivero", explicó uno de los choferes en Crónica.

"A veces lo llevamos a dar vueltas en el colectivo y él se pone muy feliz. No es un chico agresivo, suele ser muy alegre. Este tipo se ve que no se bancó un chiste y reaccionó de esta manera. Ramón no tiene familia que lo defienda y por lo tanto pedimos justicia nosotros", agregó el colectivero.