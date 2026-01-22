Miramar: hallaron un colmillo de la Era del Hielo de más de 100.000 años

Un colmillo fósil de más de 100.000 años de antigüedad fue hallado en la localidad bonaerense de Centinela del Mar, a unos 50 kilómetros al sur de Miramar . El descubrimiento fue realizado dentro de la Reserva Natural del lugar por un equipo del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Punta Hermengo” de Miramar , con la participación de técnicos, estudiantes de paleontología y colaboradores de otras instituciones científicas.

El ejemplar corresponde a un Notiomastodon platensis , un gran mamífero prehistórico que habitó Sudamérica durante el Pleistoceno -más conocida como la Era del Hielo-. El colmillo tiene más de un metro y medio de longitud, presenta una leve curvatura y se encuentra en un estado de conservación destacado, lo que le otorga un gran valor científico y patrimonial.

Tras el hallazgo , desde la cuenta oficial del Museo de Miramar revelaron que el operativo de rescate fue liderado por el equipo técnico de la institución y contó con la colaboración de voluntarios de la Tecnicatura en Paleontología que se dicta en la ciudad. También participaron especialistas del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, de Mar del Plata, y se sumó el apoyo logístico y científico de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”.

Las tareas se realizaron desde la Estación Científica “Eduardo P. Tonni”, una base ubicada en las inmediaciones del hallazgo. El trabajo conjunto entre diversas entidades refuerza el compromiso por la protección del patrimonio natural. Una vez extraído del lugar, el colmillo fue trasladado al laboratorio del museo miramarense, donde será sometido a un proceso de acondicionamiento y conservación para su estudio y preservación a largo plazo.

El Notiomastodon platensis formaba parte de los gonfoterios, un grupo de proboscídeos conocidos comúnmente como mastodontes. Estos animales llegaron a Sudamérica hace aproximadamente 2.5 millones de años, tras la conexión terrestre entre ambos continentes por el istmo de Panamá, en un proceso denominado Gran Intercambio Biótico Americano.

Los ejemplares de esta especie alcanzaban entre dos metros y medio y tres de altura, con un peso estimado entre tres y cinco toneladas. Tenían una dieta herbívora y colmillos superiores que podían ser rectos o ligeramente curvados. Su tamaño era comparable al del elefante asiático actual.

colmillo de la era de Hielo en Miramar Instagram @museo_ciencias_miramar

La región donde fue encontrado el colmillo es reconocida por su riqueza fósil. En los últimos años se han registrado varios descubrimientos paleontológicos en el sudeste bonaerense. En 2024, por ejemplo, se rescataron restos de otros grandes mamíferos al norte de Mar del Sud, mientras que en 2023 se identificaron fósiles de un perezoso gigante en una playa de Miramar.

Qué harán con el colmillo hallado en Miramar

Una vez finalizado el proceso de conservación, el colmillo será incorporado a la exhibición permanente del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar, ubicado en las cercanías del Bosque y Vivero Florentino Ameghino. De este modo, podrá ser observado por residentes, turistas y público escolar, como parte del esfuerzo por divulgar el patrimonio paleontológico de la región.