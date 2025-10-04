Mercurio retrógrado y el horóscopo: los signos zodiacales más afectados

El horóscopo indica qué signo zodiacal sufre con mayor intensidad los efectos de Mercurio retrógrado en su vida cotidiana y en sus vínculos.

El horóscopo explica por qué la comunicación se complica en este período.

Cada vez que Mercurio entra en retroceso, la confusión parece instalarse en la comunicación, los planes se retrasan y los malentendidos se multiplican. El horóscopo advierte que ciertos signos son particularmente sensibles a este tránsito planetario y deben tomar precauciones.

La astrología señala que géminis está entre los más impactados, ya que su regente es justamente Mercurio. Este signo zodiacal siente alteraciones en la forma en que transmite sus ideas y puede experimentar frustración cuando las cosas no salen según lo planeado.

El horóscopo advierte qué signos deben cuidarse en Mercurio retrógrado.

Virgo también aparece en esta lista, puesto que comparte al mismo planeta regente. La exigencia y la búsqueda de perfección que caracterizan a este signo zodiacal se ven alteradas por fallas en los detalles, pequeños errores y problemas de organización que durante el retroceso parecen inevitables.

El horóscopo además destaca que sagitario, aunque no es regido por Mercurio, vive estos períodos con un marcado desorden en sus viajes, proyectos y contactos con el exterior. Este signo zodiacal siente que la retrogradación corta sus alas, obligándolo a frenar.