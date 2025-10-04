Mercurio retrógrado y el horóscopo: los signos zodiacales más afectados
El horóscopo indica qué signo zodiacal sufre con mayor intensidad los efectos de Mercurio retrógrado en su vida cotidiana y en sus vínculos.
Cada vez que Mercurio entra en retroceso, la confusión parece instalarse en la comunicación, los planes se retrasan y los malentendidos se multiplican. El horóscopo advierte que ciertos signos son particularmente sensibles a este tránsito planetario y deben tomar precauciones.
La astrología señala que géminis está entre los más impactados, ya que su regente es justamente Mercurio. Este signo zodiacal siente alteraciones en la forma en que transmite sus ideas y puede experimentar frustración cuando las cosas no salen según lo planeado.
Te Podría Interesar
El horóscopo revela cómo Mercurio retrógrado altera la vida de algunos signos zodiacales
Virgo también aparece en esta lista, puesto que comparte al mismo planeta regente. La exigencia y la búsqueda de perfección que caracterizan a este signo zodiacal se ven alteradas por fallas en los detalles, pequeños errores y problemas de organización que durante el retroceso parecen inevitables.
El horóscopo además destaca que sagitario, aunque no es regido por Mercurio, vive estos períodos con un marcado desorden en sus viajes, proyectos y contactos con el exterior. Este signo zodiacal siente que la retrogradación corta sus alas, obligándolo a frenar.
Finalmente, piscis suele perder claridad en estos momentos. La astrología muestra que su ya de por sí mundo emocional se vuelve más difuso, lo que genera malinterpretaciones y dudas en sus relaciones. Estos signos zodiacales, aunque con matices distintos, deben entender que Mercurio retrógrado no es un enemigo, sino una oportunidad para revisar y reorganizar lo pendiente.