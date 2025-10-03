Horóscopo: los signos zodiacales que se enamoran de su mejor amigo

El horóscopo revela qué signo zodiacal confunde amistad con amor y termina involucrando el corazón en sus relaciones más cercanas.

En muchas historias, la amistad es la antesala de algo más profundo. El horóscopo señala que algunos signos no logran separar del todo el afecto fraternal de la atracción, y por eso suelen enamorarse de sus mejores amigos.

La astrología destaca a cáncer como un signo zodiacal que construye lazos cargados de ternura y protección. En ese terreno, es fácil que su corazón confunda amistad con amor, ya que para ellos el cuidado y la confianza son la base de todo vínculo.

El horóscopo explica por qué estos signos zodiacales convierten la amistad en romance shutterstock_1614060709 El horóscopo muestra qué signos no diferencian afecto de pasión. Shutterstock

Por su parte, libra también se deja llevar por la cercanía. Este signo zodiacal necesita armonía y suele valorar tanto a sus amigos que, sin darse cuenta, convierte la complicidad en una historia romántica, dejando atrás los límites que otros mantienen más claros.

El horóscopo muestra además que piscis vive con intensidad cada vínculo. Su sensibilidad y entrega emocional lo llevan a ver en su mejor amigo a alguien que ya conoce sus miedos y sueños, lo que puede transformarse en un amor profundo sin necesidad de grandes gestos.