Horóscopo gitano: los signos zodiacales que siempre terminan con el corazón roto

Hay quienes entran al amor como a una fiesta: abiertos, ingenuos y llenos de expectativas. Y aunque eso habla bien de su nobleza, también los vuelve vulnerables. El horóscopo gitano muestra que ciertos perfiles emocionales tienen más tendencia a salir lastimados, no por falta de inteligencia, sino por la forma tan intensa con la que viven cada vínculo.

Para estos signos , el amor no es un juego. Se entregan por completo, no se reservan nada y muchas veces idealizan al otro, incluso cuando las señales indican lo contrario. Su problema no es sentir mucho, sino esperar que el otro sienta igual. Y en ese desequilibrio, casi siempre se rompe algo.

Uno de los más sensibles es Moneda , que busca relaciones profundas y verdaderas. Este signo zodiacal suele enamorarse rápido y entregarse con sinceridad, pero no todos saben valorar esa transparencia. Cuando lo decepcionan, tarda mucho en recuperarse porque no entiende cómo alguien pudo jugar con algo tan sagrado para él.

Cada signo del horóscopo gitano vive el amor de forma distinta, pero algunos lo padecen más que otros.

El horóscopo gitano te ofrece sus predicciones para este 21 de marzo, guiándote para terminar la semana con éxito. Foto: MDZ

Por otra parte, Corona tiende a proyectar futuro desde el primer encuentro. Idealiza, sueña, hace planes… y cuando las cosas no resultan como imaginaba, sufre el doble. No le cuesta amar, pero le cuesta soltar. A veces permanece en vínculos dañinos solo por no aceptar el fracaso de lo que alguna vez sintió tan real .

En el caso de Copa, su corazón se rompe en silencio. No muestra su dolor, pero lo lleva por dentro durante mucho tiempo. Tiene una gran capacidad para cuidar a otros, pero pocas veces encuentra a alguien que lo cuide con la misma entrega. Eso lo desgasta, aunque lo disimule con su calma habitual.

Campana también aparece entre los más heridos. Es impulsiva, intensa y cree en los amores que lo cambian todo. Pero esa pasión muchas veces choca con personas más frías o inestables. Cuando se da cuenta de que puso todo y recibió migajas, se enoja consigo misma más que con los demás.

Por último, Hacha vive el amor como una lucha que quiere ganar. Y cuando pierde, no lo dice, pero se le nota. Guarda recuerdos como espinas y acumula duelos sin resolver. Su coraza es fuerte, pero su corazón, cuando se rompe, tarda mucho en volver a confiar.

Estos signos del horóscopo gitano no tienen mala suerte en el amor: tienen demasiada entrega. Y hasta que no aprendan a cuidar también de sí mismos, seguirán cayendo en historias que no los merecen.