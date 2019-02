MendoTran: arrancan los "servicios escolares"

Desde este lunes, y según informó la Secretaria de Servicios Públicos, se ponen en marcha los denominados -por el Ejecutivo- "servicios escolares". Se trata de servicios de transporte público que cubren recorridos en los establecimientos educativos del Área Metropolitana de Mendoza, incluidas varias opciones para llegar a la Universidad Nacional de Cuyo.

Esto implica actualizaciones en algunos recorridos, que se sumarán a otros que tendrán cambios para optimizar la vinculación de varias zonas del Gran Mendoza. Las actualizaciones incluyen recorridos de los barrios Viajantes (Guaymallén), Cementista (Las Heras), Infanta (Las Heras) y Barrio San Martín (Ciudad) con el Centro. En algunos casos, como la línea 350, extiende su recorrido por Barrio Infanta de Las Heras.

También habrá actualizaciones desde el miércoles 13 en las líneas 721, 722, 754 y 761. Esos recorridos cambian su traza para cumplir con el área de preservación ambiental que estableció la Municipalidad de Lujan de Cuyo en torno a la Plaza departamental.

Mirá los recorridos que tendrán modificaciones:

GRUPO 200

202 RODEO DE LA CRUZ – Bº SAN JAVIER – Bº SANTA ANA – MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN

Control – Elpidio González – Ferrer – Bandera de los andes – A. Álvarez – Lagomaggiore – Antonelli – S. Rodríguez – Huentata – P. Del Castillo – Bermejo – Martínez de Rosas – Tirasso – España – Cabildo – R. Saenz Peña – Higuerita – Chile – Virgen del Milagro – Pedro del Castillo – Virgen de Lourdes – Chile – La Purísima – Godoy Cruz – Urquiza – España – Libertad – Municipalidad de Guaymallén – Libertad – Bandera de los Andes – Reconquista – Alem – Rioja – Rondeau – Terminal – Costanera – Saavedra – Arenales – Italia – Urquiza – Godoy Cruz – La Purísima – Chile – Virgen de Lourdes – Pedro del Castillo – Virgen del Milagro – Chile – Higuerita – Benavente – Fader – Chile – Tirasso – Pedro del Castillo – Los Tilos – M- de Rosas – Bermejo – P. del Castillo – Huentata – S. Rodriguez – Antonelli – Lagomaggiore – Agustín Álvarez – Bandera de los Andes – Ferrer – Control

207 Bº LA FAVORITA – Bº OLIVARES – CLUBES

Salida de La Favorita – Av. Libertador – Rotonda Orzali – José Ingenieros – Democracia – Del Castillo – Plantamura – José Ingenieros – Rotonda Orzali – Carlos Thays – Prado Español – Las Palmeras – Club Regatas – Las Palmeras – Caballitos de Marly – Emilio Civit – 25 de Mayo – Rivadavia – Patricias – Montevideo – Chile – Sarmiento – Emilio Civit – Libertador – Caballitos de Marly – Las Palmeras – Club Regatas – Prado Español – Carlos Thays – rotonda Orzali – José Ingenieros – Plantamura – Del Castillo – Democracia – José Ingenieros – rotonda Orzali – Av. Libertador – Bº La Favorita.

252 COLONIA BOMBAL – RODEO DE LA CRUZ – CENTRO

Terminal de Ómnibus Mendoza – Alem – Rioja – Rondeau – Salta – Garibaldi – Saavedra – Allayme – Álvarez Condarco – Tropero Sosa – Bandera de Los Andes – Don Bosco – Ruta Nº 20 – Don Bosco – Yrigoyen – San Martin – Roma – Los Baños – Bandera de Los Andes – Reconquista – Alem – Rioja – Rondeau – Av. Gobernador Videla – Terminal de Ómnibus Mendoza.

292 ESCOLAR VIDELA CORREAS

Salida de La Favorita – Libertador – Boulogne Sur Mer – Manuel A. Sáez (escuela Videla Correas) – Paso de los Andes – E. Civit – Olascoaga – A. Alvarez – M. de Rosas – E. Civit – Libertador – El Progreso – Aliar – Pablo Neruda – rotonda Orzali – Libertador – Bº La Favorita

293 ESCOLAR EVA PERON

Salida de La Favorita – Libertador – El Progreso – Sala 1º Auxilios – Progreso – Av. Libertador – Ingreso Escuela Eva Peron – Thays – rotonda Orzali – Libertador – Bº La Favorita

GRUPO 300

305 Bº INFANTA – Bº SAN MARTIN – CENTRO

Control Infanta Rotonda de los Bomberos – R. Olguín – Gagliardi – Discépolo – M. Sosa – Jauretche – Llorens – Uspallata – Gran Capitán Sur – Los Paraísos – Boulogne Sur Mer – Jorge A. Calle – Perú – Pellegrini – 9 de Julio – Peltier – España – Godoy Cruz – Mitre – Damián Hudson – Fader – Boulogne Sur Mer – Los Paraísos – Gran Capitán Sur – Uspallata – Llorens – Jauretche – Sosa – Discépolo – Gagliardi – R. Olguín – Rotonda de los Bomberos – control.

312 Bº MUNICIPAL – HOSPITAL LAGOMAGGIORE – UNCUYO por Bº PELUQUEROS

Santa Rosa -Tandil – Cerro Arco – Cerro Arco – Bariloche – La Pampa – Calle 5 – Tierra del Fuego – Bariloche – Huarpe – Antártida Argentina – Tierra del Fuego – Tandil – Río Diamante – Boulogne Sur Mer – Gordillo – Rotonda Hospital Lagomaggiore – Gordillo – Boulogne Sur Mer – Lencinas – Circuito UN Cuyo – Lencinas – Boulogne Sur Mer – Gordillo – Rotonda Hospital Lagomaggiore – Gordillo – Boulogne Sur Mer – Río Diamante – Tandil – Tierra del Fuego – Antártida Argentina – Huarpe – Bariloche – Tierra del Fuego – Calle 3 – La Pampa – Bariloche – Las Águilas – Tandil – Cerro Arco-Santa Rosa.

314 Bº MUNICIPAL – HOSPITAL LAGOMAGGIORE – UNCUYO por Bº PELUQUEROS – DAD

Santa Rosa -Tandil – Cerro Arco – Cerro Arco – Bariloche – La Pampa – Calle 5 – Tierra del Fuego – Bariloche – Huarpe – Antártida Argentina – Tierra del Fuego – Tandil – Río Diamante – Boulogne Sur Mer – Gordillo – rotonda Hospital Lagomaggiore – Gordillo – Boulogne Sur Mer – Lencinas – circuito UN Cuyo – Thays – bajada del Cerro-Rotonda San Francisco de Asís – DAD – San Francisco de Asís – bajada del Cerro – Thays – Lencinas – Boulogne Sur Mer – Gordillo – rotonda Hospital Lagomaggiore – Gordillo – Boulogne Sur Mer – Río Diamante – Tandil – Tierra del Fuego – Antártida Argentina – Huarpe – Bariloche – Tierra del Fuego – Calle 3 – La Pampa – Bariloche – Las Águilas – Tandil – Cerro Arco -Santa Rosa.

350 Bº VIAJANTES – CENTRO – Bº CEMENTISTA – Bº INFANTA

Control calle Castro – Holmberg – E. González – Azcuénaga – Gutiérrez – Ciudad de Villa Mercedes – Rio Gallegos – Las Cañas – Alsina – Mármol – E. Gonzalez – Zeballos – Alem – Tandil – Dorrego – Amado Nervo – Cobos – A. Calle – Gobernador Videla – rotonda B. De Los Andes – Alem – Montevideo – Chile – Las Heras – Olascoaga – Aguado – Paso de los Andes – Italia – Rubilar – Perú – J.M.

Godoy – Riveros – Bombal – Los Pimientos – C. Palacios – B. Sur Mer – Fontanarrosa – Adolfo B. Cáceres – Enrique Wilde – Mario Benedetti – Alfonsina Storni – H. F. Gagliardi – E. Discépolo- M. Sosa – Jauretche – Mario Benedetti – Enrique Wilde – Adolfo B. Cáceres – Fontanarrosa – B. Sur Mer – Callejón Palacios – Los Pimientos – Bombal – Rivero – Godoy – Perú – Rubilar – Italia – P. de los Andes – Jorge Calle – Granaderos – J. B. Justo – Las Heras – Patricias Mendocinas – V. Del Carmen de Cuyo – España – Peltier – Morón – A. Calle – Cobos – E. Blanco – Dorrego -Tandil – Alem – Zeballos – E. Gonzalez – Mármol – Alsina – Las Cañas – Gutiérrez – Azcuénaga – E. González – Holmberg – Castro -control.

390 ESCOLAR DIEGO PAROISSIEN

Control calle Santa Rosa – Tandil – Río Diamante – Boulogne Sur Mer – Los Paraísos – Av. Cooperativa – Padre Llorens – Potrerillos – Juncal – El Nevado – Cristo Redentor – Gran Capitán Sur – Gordillo – Gran Capitán Sur – Cristo Redentor – Atahualpa Yupanqui – Escuela Paroissien – José Ingenieros – rotonda UNCuyo – circuito UNCuyo – Av. Champagnat – San José – Dr. Metraux – llegada Escuela Paroissien – Emilio Coni – Av. Champagnat – Regalado Olguín – Boulogne Sur Mer – Río Diamante – Tandil – Santa Rosa – Control Santa Rosa.

391 ESCOLAR CHAMPAGNAT

Control calle Santa Rosa – Tandil – Rio Diamante – Boulogne Sur Mer – Los Paraísos – Gran Capitán Este – Potrerillos – Uspallata – Padre Llorens – Cipolletti – Boulogne Sur Mer – Regalado Olguín – Circuito El Challao – Escuela Champagnat – Circuito El Challao – Regalado Olguín – Boulogne Sur Mer – Río Diamante – Tandil – Santa Rosa – Control Santa Rosa.

GRUPO 400

481 LICEO AGRICOLA y DAD (mañana)

Recorrido por las escuelas San Vicente Ferrer, Rawson, Compañía de María, Avelino Maure, escuela Antequera, Mahatma Gandhi, Pompeya, Bonetti, escuela Mullner, DAD, Eva Perón, Videla y Liceo Militar.

Control – Cervantes – Rawson – Terrada – A. del Valle – Azul – Sarmiento – Cervantes – R. de Escalada – Rivadavia (escuela San Vicente Ferrer) – (escuela Rawson) – (escuela Compañía de María) – Rivadavia – Beltrán Sur – Beltrán – Anzorena – M. Argentina (escuela Avelino Maure) – Derqui (escuela Antequera) – (escuela Mahatma Gandhi) – (escuela Pompeya) – P. de los Andes (escuela Bonetti) – M. Moreno – Av. Las Tipas – Talcahuano (escuela Mullner) – San Vicente – San Francisco – Ruiz Leal – rotonda y regreso – San Francisco – ingreso al DAD – San Francisco – Ruiz Leal – Thays (escuela Eva Perón) – Orzali (escuela Videla) – circuito Ciudad Universitaria (UNCuyo) – Orzali – Thays – Ruiz Leal – San Francisco (ingreso al DAD) – San Vicente – Talcahuano – Av. Las Tipas – Paraguay – P. de los Andes – Derqui – Santos Dumont – Chacabuco – Beltrán – Beltrán Sur – Lavalle – Azopardo – R. de Escalada – Cervantes – Sarmiento – Azul – A. del Valle – Terrada – hasta Terrada y J.J. Paso.

482 LICEO AGRICOLA y DAD (mediodía)

Recorrido por las escuelas San Vicente Ferrer, Rawson, Compañía de María, Avelino Maure, Antequera, Mahatma Gandhi, Pompeya, Bonetti, Mullner y DAD.

Control – Cervantes – Rawson – Terrada – A. del Valle – Azul – Sarmiento – Cervantes – R. de Escalada – Rivadavia (escuela San Vicente Ferrer) – (escuela Rawson) – (escuela Compañía de María) – Beltrán Sur – Beltrán – Anzorena – M. Argentina (escuela Avelino Maure) – Derqui (escuela Antequera) – (escuela Mahatma Gandhi) – (escuela Pompeya) – P. de los Andes (escuela Bonetti) – M.

Moreno – Av. Las Tipas – Talcahuano (escuela Mullner) – San Vicente – San Francisco – Ruiz Leal – rotonda y regreso – San Francisco – ingreso al DAD – San Francisco – San Vicente – Talcahuano (escuela Mullner) – Av. Las Tipas – Paraguay – P. de los Andes (escuela Bonetti) – Derqui – (escuela Pompeya) – (escuela Antequera) – (escuela Mahatma Gandhi) – (escuela Avelino Maure) – Santos Dumont – Chacabuco – Beltrán – Beltrán Sur – Lavalle – (escuela San Vicente Ferrer) – (escuela Rawson) – (escuela Compañía de María) – Azopardo – R. de Escalada – Cervantes – Sarmiento – Azul – A. del Valle – Terrada – Rawson – Cervantes – Alberdi – control.

483 LICEO AGRICOLA y DAD (tarde)

Recorrido por las escuelas Fray Luís Beltrán, Gabriel Del Mazo, A. Bravo, V.

Monte, San Vicente Ferrer, Rawson, Compañía de María, Avelino Maure, escuela Antequera, Mahatma Gandhi, Pompeya, Bonetti, escuela Mullner, DAD, Eva Perón, Videla y Liceo Militar.

Terrada y J.J. Paso – A. del Valle – Azul – Sarmiento – Cervantes – R. de Escalada – Rivadavia – Beltrán Sur – Beltrán – Anzorena – M. Argentina – Derqui – P. de los Andes – M. Moreno – Av. Las Tipas – Talcahuano – San Vicente – San Francisco – R. Leal – Thays – Orzali – circuito Ciudad Universitaria UNCuyo – Orzali – (escuela Videla) – Thays (escuela Eva Perón) – Ruiz Leal – San Francisco – ingreso al DAD – San Vicente – Talcahuano (escuela Mullner) – Av. Las Tipas – Paraguay – P. de los Andes (escuela Bonetti) – Derqui (escuela Pompeya) – (escuela Antequera) – (escuela Mahatma Gandhi) – (escuela Avelino Maure) – Santos Dumont – Chacabuco – Beltrán – Beltrán Sur – Lavalle (escuela San Vicente Ferrer) – (escuela Rawson) – (escuela Compañía de María) – Azopardo – R. de Escalada – Cervantes – Sarmiento – Azul – A. del Valle – Terrada – Rawson – Cervantes – Alberdi – control.

484 LICEO AGRICOLA y DAD por ESTANZUELA (mañana)

Recorrido por las escuelas San Gabriel, Cervera, DAD, Eva Perón y escuela Videla.

Control Trapiche – Italia – P. Benegas – J.V. González – Córdoba – Grousac – Tiburcio Benegas – Soler – Olmo Zarate – Los Cardos – A. Illia – Los Nihuiles – Cruz del Eje – Punilla (escuela San Gabriel) – S. Civit – A. Illia – Chuquisaca (escuela Cervera) – Chuquisaca – Talcahuano – El Zonda – Lautaro – Patagonia – Talcahuano – San Vicente – San Francisco – rotonda y regreso – ingreso al DAD – San Francisco – Ruiz Leal – Thays (escuela Eva Perón) – Orzali (escuela Videla) – circuito Ciudad Universitaria UNCuyo – Orzali – Thays – Ruiz Leal – San Francisco – San Vicente – Chuquisaca – A. Illia – S. Civit – Punilla – Cruz del Eje – Los Nihuiles – D. de Los Españoles – A. Illia – Los Cardos – Olmo Zarate – Soler – Tiburcio Benegas – Grousac – Córdoba – J.V. González – P. Benegas – control.

485 LICEO AGRICOLA y DAD por ESTANZUELA (mediodía)

Recorrido por las escuelas San Gabriel, Cervera y DAD.

Control Trapiche – Italia – P. Benegas – J.V. González – Córdoba – Grousac – Tiburcio Benegas – Soler – Olmo Zarate – Los Cardos – A. Illia – Los Nihuiles – Cruz del Eje – Punilla (escuela San Gabriel) – S. Civit – A. Illia – Chuquisaca (escuela Cervera) – Chuquisaca – Talcahuano – El Zonda – Lautaro – Patagonia – Talcahuano – San Vicente – San Francisco – rotonda y regreso – ingreso al DAD – San Vicente – Talcahuano – El Zonda – Lautaro – Patagonia – Talcahuano – Chuquisaca (escuela Cervera) – A. Illia – S. Civit – Punilla (escuela San Gabriel) – Cruz del Eje – Los Nihuiles – D. de Los Españoles – A. Illia – Los Cardos – Olmo Zarate – Soler – Tiburcio Benegas – Grousac – Córdoba – J.V. González – P. Benegas – control.

486 LICEO AGRICOLA y DAD por ESTANZUELA (tarde)

Recorrido por las escuelas DAD, Eva Perón, Videla y UNCuyo.

Control Trapiche – Italia – Tiburcio Benegas – Soler – Olmo Zarate – Los Cardos – A. Illia – Los Nihuiles – Cruz del Eje – S. Civit – A. Illia – Chuquisaca – San Vicente – San Francisco – Ruiz Leal – Thays – Orzali – circuito Ciudad Universitaria UNCuyo – Orzali (escuela Videla) – Thays (Eva Perón) – Ruiz Leal – San Francisco – ingreso al DAD – San Vicente – Talcahuano – El Zonda – Lautaro – Patagonia – Talcahuano – Chuquisaca (escuela Cervera) – A. Illia – S. Civit – Punilla (escuela San Gabriel) – Cruz del Eje – Los Nihuiles – D. de Los Españoles – A. Illia – Los Cardos – Olmo Zarate – Soler, Tiburcio Benegas – Grousac – Córdoba – J.V. González – P. Benegas – control.

487 LICEO AGRICOLA y DAD por el oeste (mañana)

Recorrido por las escuelas M. E. Champeau, DAD, Eva Perón y Videla.

Control Cervantes – Sarmiento (al eeste) – Rep. Líbano – Godoy – F. Alcorta – T.

Di Tella – Ortiz – Granaderos – San Martín Sur – P. Benegas (escuela M. E. Champeau) – J. V. González – P. De Los Andes – A. Argentina – Alvear – Paraná – Río Juramento – C. Silva – Chapanay – Chuquisaca – San Vicente – San Francisco – ingreso rotonda y regreso – ingreso al DAD – San Vicente – Talcahuano – Av. Las Tipas – Paraguay – P. de los Andes – Derqui – Santos Dumont – Chacabuco – Beltrán – Beltrán Sur – Lavalle – Azopardo – R. de Escalada – Cervantes – Sarmiento – Azul – A. del Valle – Terrada – J.J. Paso.

488 LICEO AGRICOLA y DAD por el oeste (mediodía)

Recorridos por las escuelas M. E. Champeau, DAD, Eva Perón y Videla.

Control Cervantes – Sarmiento (al eeste) – Rep. Líbano – Godoy – F. Alcorta – T.

Di Tella – Ortiz – Granaderos – San Martín Sur – P. Benegas (escuela M. E. Champeau) – J. V. González – P. De Los Andes – A. Argentina – Alvear – Paraná – Río Juramento – C. Silva – Chapanay – Chuquisaca – San Vicente – San Francisco – ingreso rotonda y regreso – ingreso al DAD – San Vicente – Chuquisaca – Chapanay – C. Silva – Río Juramento – Monte de Oca – C. Lorenzini – P. de los Andes – J. V. González – P. Benegas (escuela M. E. Champeau) – San Martín Sur – Pueyrredon – R. Obligado – P. Moreno – Ortiz – Sarmiento – Cervantes.

GRUPO 500

522 PEDRO MOLINA – CENTRO – UNIMEV

Salida Control – Avda. Libertad – Gutemberg – Avellaneda – P. Molina – Beltrán –

Rioja – Morón – A. Calle – Azcuenaga – Cochabamba – Houssay – Adolfo Calle –

Azcuenaga – A Calle – Rondeau – Arenales – Godoy Cruz – Avellaneda – Gutemberg – Av. Libertad – Control.

523 UNIMEV – CENTRO – PEDRO MOLINA

Salida Control – Avda. Libertad – Gutemberg – Avellaneda –G. Cruz – Av. Libertad

– Yatay – Arenales – Rondeau – Adolfo Calle – Azcuénaga – Adolfo Calle – Houssay – Cochabamba – Azcuénaga – Adolfo Calle – Salta – Alberdi – A. del Valle – R. Obligado – Cervantes – Colón – P. Molina – Avellaneda – Gutemberg – Av. Libertad – Control.

525 SANTA ANA – SAN LORENZO – CENTRO (apertura UNCuyo – DAD).

Salida Control – Av. Libertad – Godoy Cruz – Cabildo – Saenz Peña – Higuerita -Bandera de los Andes – Avellaneda – Pedro Molina – Beltrán – Maza-9 de Julio – Godoy Cruz – Patricias Mendocinas – Colón – Chile – Sarmiento – Emilio Civit – Libertador – Rotonda de Orzali – Lencinas – Circuito UNC – Lencinas – Rotonda de Orzali – Arq. Carlos Thays – Dr. Adrián Ruiz Leal – San Francisco de Asis – Dársena DAD – San Francisco de Asís – Rotonda Ruiz Leal – Dr. Adrián Ruiz Leal – Arq. Carlos Thays – Rotonda de Orzali – Libertador – Emilio Civit – Sarmiento – Chile – Godoy Cruz – San Martín – Corrientes – Montecaseros – Alberdi – Aristóbulo del Valle – R. Obligado – Cervantes – Colón – Pedro Molina – Avellaneda – Yatay – Arenales – Bandera de los Andes – Higuerita –

Benavente – Fader – Godoy Cruz – Av. Libertad – Control.

531 MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN- BELGRANO – CENTRO – 5ta. SECCIÓN (apertura DAD – UNCuyo)

Salida control – Av. Libertad – Yatay – Avellaneda – Pedro Molina – Bolivia – Gomensoro – Los Paraísos – Malvinas Argentinas – Allayme – Correa Saá – Av. Mitre – Olascoaga – Alberdi – O’Brien – Buenos Aires – Salta – Córdoba – Av. San Martín- Godoy Cruz – Patricias Mendocinas – Pedro Molina – La Pampa – Av. Peltier – Pueyrredón – Av. Boulogne Sur Mer – Av. Las Tipas – San Francisco de Asís – Dr. Adrián Ruiz Leal – Arq. Carlos Thays – Rotonda de Orzali – Lencinas – Circuito Universidad Nacional de Cuyo – Lencinas – Rotonda de Orzali – Arq. Carlos Thays – Dr. Adrián Ruiz Leal – San Francisco de Asís – Dársena DAD.- Av. Las Tipas – Santiago del Estero – Moreno – Boulogne Sur Mer – Sobremonte – Pedro Molina – Perú – San Lorenzo – Chile – Godoy Cruz – Av. San Martín – Corrientes – Rioja – San Luis – Uruguay – Pedernera – Correa Saá – Allayme – Gomensoro – Bolivia – Pedro Molina – Avellaneda – Yatay – Arenales -Godoy Cruz – Av. Libertad – Control.

557 BARRIO EL CARMEN – CENTRO por Mathus Hoyos – Escuela Pouget

Salida B° El Carmen – J.L. Cabezas – Ntra. Sra. del Carmen – Prof. Mathus – Entrada Escuela Pouget – Prof. Mathus – Victoria – D. Alighieri – Avellaneda – M. Hoyos – Río Negro – Moreno – Lavalle – P. Molina – Beltrán – Maza – 9 de Julio – Godoy Cruz – Av. San Martin – Alberdi – A. del Valle – Lavalle – Moreno – Río Negro – M. Hoyos – Avellaneda – D. Alighieri – Victoria – P. Mathus – entrada Escuela Pouget – Prof. Mathus – Ntra. Sra. del Carmen – J. L. Cabezas – llegada B° El Carmen.

590 ESCOLAR – ESCUELA CARTELLONE Y PROFESOR MATHUS

Toma servicio en el final de la calle 12 del B° El Carmen – Profesor Mathus – Victoria – Gallardo – Dante Alighieri – Mathus Hoyos – Escuela Alejandro Mathus – Mathus Hoyos – Avellaneda – Escuela Cartellone

591 ESCOLAR – ORFELINA ACOSTA

Sale Escuela Orfelina Acosta – Mathus Hoyos – Nuestra Sra. del Carmen – Prof. Mathus – Victoria – Dante Alighieri – Avellaneda – Yatay – Arenales – Godoy Cruz – Av. Libertad

GRUPO 600

652 CHALLAO – PLAZA LAS HERAS

San Isidro – Circuito del Challao – Rotonda El Challao – Circuito Hnos.

Maristas – Av. Champagnat – San José – Metraux – Coni – Miyara – Notti – Gainza – Pose – Av. Champagnat – Olguín – Palacios – Perú – Rivadavia – San Miguel – Espejo – Moreno – Belgrano – Sarmiento – Roca – Olguín – Av. Champagnat – Pose – Gainza – Notti – Miyara – Coni – Metraux – San

José – Av. Champagnat – Circuito Hnos. Maristas – Rotonda El Challao – Circuito del Challao – San Isidro.

660 Bº MUNICIPAL – PLAZA DE LAS HERAS – HOSPITAL CARRILLO – PARQUE INDUSTRIAL

Parador Infanta – Regalado Olguín – Calle 14 – Rio Diamante – Las Cuevas – Tierra del Fuego – La Pampa – El Volcán – Las Águilas – Tandil – Los Zorzales – El Volcán – Huarpes – Antártida – Tierra del Fuego – Tandil – Rio Diamante – Almirante Brown – Perú – Alvear – Adolfo Calle – Santa Rosa – Colón – Perú – Uruguay – San Miguel – Espejo – San Martín – Independencia – Álvarez Condarco – Eva Perón – Irigoyen – M. Fierro – Cap. Vázquez – Eva Perón – Condarco – Independencia – Acceso Norte – Constitución – Álvarez Condarco – Parque Industrial Las Heras – Álvarez Condarco – Constitución – Acceso Norte – Independencia – Condarco – Eva Perón – Cap. Vázquez – M. Fierro – Yrigoyen – Eva Perón – Condarco – Independencia – San Martin – Roca – Moreno – Uruguay -Perú – Colón – Santa Rosa – Adolfo Calle – Alvear – Perú – Almirante Brown – Río Diamante – Tandil – Tierra del Fuego – Antártida – Huarpes – El Volcán – Los Zorzales – Tandil – Las Águilas – El Volcán – La Pampa – Tierra del Fuego – Las Cuevas – Rio Diamante – Calle 14 – R.Olguín – Parador Infanta.

GRUPO 700

721 – LUJAN – CHACRAS DE CORIA – CENTRO por Puente Olive

Control – Av. Sáenz Peña – rotonda del Arado – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – Lima – Falucho – Serpa – Valcanera – Guevara – Chile – Viamonte – A. Brown – hasta la Facultad de Ciencias Agrarias – A. Brown – Alzaga – Pueyrredón – Viamonte – Panocchia – Liniers – Italia – Besares – Cubillos – Alzaga – Matheu – Panamá – J.J.Paso – San Martin – Cervantes (Puente Olive) – Sarmiento – Perito Moreno – Tomba – Lencinas – Belgrano – Alvear – Belgrano – J. Barraquero – Av. San Martín – Peltier – La Pampa – V. del Carmen de Cuyo – Perú – Las Heras – 25 de Mayo – P. Molina – 9 de Julio – F. Moyano – Av. San Martín – Lavalle – Colon – Tiburcio Benegas – Sarmiento – Cervantes – San Martin – J.J. Paso – Panamá – Matheu – Alzaga – Cubillos – Besares – Loria – Aguinaga – Newbery – Mitre – Alem – Larrea – Viamonte – Pueyrredón – Alzaga – A. Brown – hasta la Facultad de Ciencias Agrarias – A. Brown – Viamonte – Chile – Guevara – Valcanera – Serpa – España – Guiñazú – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – Control.

722 LUJAN – CHACRAS DE CORIA – CENTRO por Darragueira

Control – Av. Sáenz Peña – rotonda del Arado – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – Lima – Falucho – Serpa – Valcanera – Guevara – Chile – Viamonte – Larrea – Alem – Mitre – subida al Pimiento (retorno) – Mitre – Alem – Larrea – Viamonte – Panocchia – Liniers – Italia – Besares – Darragueira – Panamericana – Ugarte – Yrigoyen – Francia – Las Heras – Medrano – Félix Arias – Braille – Humahuaca – Av. San Martín Sur – Av. del Trabajo – Perito Moreno – Tomba – Lencinas- Belgrano – Alvear – Belgrano – J. Barraquero – Av. San Martín – Peltier – La Pampa – V. del Carmen de Cuyo – Perú – Las Heras – 25 de Mayo – P. Molina – 9 de Julio – F. Moyano – Av. San Martín – Lavalle – Colon – Tiburcio Benegas – Perito Moreno – Rubén Darío – Braile – Félix Arias – Medrano – Las Heras – Francia – Yrigoyen – Ugarte – Panamericana – bajada de la Cuesta (caracoles de Chacras) – Darragueira – Besares – Loria – Aguinaga – Newbery – Mitre – subida al Pimiento (retorno) – Mitre – Alem – Larrea – Viamonte – Chile – Guevara – Valcanera – Serpa – España – Guiñazú – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – control.

735 ESCOLAR BEGHIN (mañana)

Recorridos por las escuelas Provincias de Cuyo, Tucumán y escuela Mayorga.

Control – Krausse – Caleta Olivia – Bardas Blancas – América – Krausse – Caleta Olivia – Krausse – 1 de Mayo – J.J. Paso – Terrada – Malvinas Argentinas – Ortiz – Los Abetos – Terrada – J.J. Paso – Rodríguez – Ayacucho – Tierra del Fuego (Escuela Provincias de Cuyo) – Charcas – Pergamino – Rodríguez – Bolivia (Escuela Tucumán) – México – Ecuador – Rodríguez – J.J. Paso – 1 de Mayo – Bardas Blancas – Islas Sándwich del Sur – Malabia – Lateral Acceso Sur – Magallanes – Islas Orcadas del Sur – Mosconi – San Martín – rotonda calle Besares – Lenox – Isla Nueva.

736 ESCOLAR BEGHIN (mediodía)

Recorridos por las escuelas Provincias de Cuyo, Tucumán y escuela Mayorga.

Control, 1 de Mayo – J.J. Paso – Acceso Sur – Boedo – San Martín (escuela Mayorga) – San Martín – Mosconi – Islas Orcadas del Sur – Magallanes – Lateral Acceso Sur – Malabia – Islas Sándwich del Sur – Bardas Blancas – 1 de Mayo – J.J. Paso – Rodríguez – Ayacucho – Pergamino – Charcas – Tierra del Fuego (escuela

Provincias de Cuyo) – Ayacucho – Rodríguez – Bolivia (escuela Tucumán) – México – Ecuador – Rodríguez – J.J. Paso – 1 de Mayo – Comodoro Rivadavia – Caleta Olivia – Bardas Blancas – America – Lateral Sur J.J. Paso – M. Sáenz – Charcas (escuela Provincias de Cuyo) – Pergamino – Rodríguez – Bolivia (escuela Tucumán) – México – Ecuador – Rodríguez – J.J. Paso – 1 de Mayo – Bardas Blancas – Islas Sándwich del Sur – Malabia – Lateral Acceso Sur – Magallanes – Islas Orcadas del Sur – Mosconi – San Martín – rotonda calle Besares – Lenox – Isla Nueva – Boedo – San Martín (escuela Mayorga) – San Martín – Krausse – Control.

737 ESCOLAR BEGHIN (tarde)

Recorridos por las escuelas Provincias de Cuyo, Tucumán y escuela Mayorga.

Control, 1 de Mayo – J.J. Paso – Acceso Sur – Boedo – San Martín (escuela Mayorga) – San Martín – Mosconi – Islas Orcadas del Sur – Magallanes – Lateral Acceso Sur – Malabia – Islas Sándwich del Sur – Bardas Blancas – 1 de Mayo – J.J. Paso – Rodríguez – Bolivia (escuela Tucumán) – México – Ecuador – Rodríguez – Charcas – Tierra del Fuego (escuela Provincias de Cuyo) – El Litoral – M. Sáenz – Lateral Norte J.J. Paso – 1 de Mayo – Krausse – Caleta Olivia – Krausse – América – Gaboto – Krausse – 1 de Mayo – Control.

738 ESCOLAR GORETTI (mediodía)

Recorrida por las escuelas Goretti y San Pablo.

Puente Olive – Alberdi – Alem – A. de Valle – Roca – Rawson – Morales – Rodríguez – Tinogasta – Tierra del Fuego – Charcas – M. Sáenz – Lateral Norte J.J. Paso – 1 de Mayo – Krausse – Caleta Olivia – Krausse – América – Gaboto – Krausse – San Martín – Mosconi – Islas Orcadas del Sur – Magallanes – Tierra del Fuego – Pinzón – Isla Nueva – Lenox – rotonda calle Besares – San Martín – H. Isidra (colegio Goretti) – Taboada – Alberti – San Martín – Lencinas – Sta. M. de Oro – Tucumán (escuela San Pablo) – San Martín.

739 ESCOLAR GORETTI (tarde)

Recorrida por las escuelas Goretti y San Pablo.

Tucumán y San Martín (escuela San Pablo) – H. Isidra (colegio Goretti) – Taboada – Alberti – San Martín – Boedo – Isla Nueva – Pinzón – T. del Fuego – Magallanes – Islas Orcadas del Sur – Mosconi – San Martín – Krausse – Tierra del Fuego – Gaboto – América – Lateral Sur J.J. Paso – M. Sáenz – Charcas – T. del Fuego – Tinogasta – Rodríguez – Morales – Rawson – Roca – A. del Valle – Alem – Alberdi – Cervantes – Puente Olive.

745 ESCOLAR EL REMANSO (mañana)

Control Ugarteche (San Martín RP15) y Funes en Bº Villa Emilia, San Martín (RP15), Ruta 16, Callejón Bajo (Guiñazú), calle Remanso (escuela El Remanso), calle Buenos Vecinos, Santa Elena, Remanso (escuela El Remanso), Ruta 40 (Bascula), Ruta16, Ruta 40 , Ruta 15,control Ugarteche.

746 ESCOLAR EL REMANSO (mañana)

Control Ugarteche, Ruta 40, retorno, Bascula, calle Remanso (escuela El Remanso), calle Buenos Vecinos, Santa Elena, Remanso, Callejón Bajo, Remanso (escuela El Remanso), Bascula, calle San Carlos, Ruta 40, Ruta16, Av. San Martin (RP15), control Ugarteche.

747 ESCOLAR EL REMANSO (tarde)

Control Ugarteche, Ruta 40, retorno, Bascula, Remanso (escuela El Remanso), calle Buenos Vecinos, Santa Elena, Remanso, Callejón Bajo, Remanso (escuela El Remanso), Bascula, calle San Carlos, Ruta 40, Ruta16, Av. San Martin (RP15), Control Ugarteche.

754 LUJAN – B° HUENTOTA – PUENTE OLIVE

Control, Av. Sáenz Peña, rotonda del Arado, Av. Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Av. Sáenz Peña, Balcarce, Bustamante, Azcuénaga, lateral oeste del Acceso Sur, Catamarca, América, Tucumán, Bufano, Catamarca, Pincheuta, Tucumán, Oncativo, Tucumán, San Martín, Cervantes, Cervantes hasta Sarmiento (rotonda Puente Olive), San Martín, Lencinas, Bufano, Tucumán, América, lateral oeste del Acceso Sur, Azcuénaga, Saba Hernández, Sarmiento, Godoy Cruz,

Guiñazú, Av. Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Av. Sáenz Peña.

757 ESCOLAR TERRADA (mañana)

Control Luján, Av. Sáenz Peña, rotonda del Arado, Av. Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Av. Sáenz Peña, Balcarce, Bustamante, Azcuénaga, Acceso Sur, Quintana, Terrada, Olavarría, ingresa 3.5 km hacia el este (Lunlunta), retorno a Terrada, gira al sur hasta RN7, lateral Acceso Sur, Olavarría, Av. San Martin (RP15), Pasteur, Uruguay (escuela French), Ameghino, Av. San Martin (RP15), Varaschin (escuela Periodistas Argentinos), J Valle, Prensa Mendocina, Av. San Martin (RP15), Quintana , Acceso Sur, Azcuénaga, Stgo Cabral, Sarmiento, Godoy Cruz, Guiñazú, Av. Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Av. Sáenz Peña, Control Luján.

758 ESCOLAR TERRADA (mediodía)

Control Luján, Av. Sáenz Peña, rotonda del Arado, Av. Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Av. Sáenz Peña, Balcarce, Bustamante, Azcuénaga, Acceso Sur, Quintana, Av. San Martin (RP15), Varaschin (escuela Periodistas Argentinos), J Valle, Prensa Mendocina, Av San Martin (RP15), Ameghino (escuela French), Uruguay, Pasteur, Av San Martin (RP15), Olavarría, lateral Acceso Sur, Quintana, Terrada, Olavarría ingresa 3.5 km hacia el este (Lunlunta), retorno a Terrada, gira al sur hasta RN7, lateral Acceso Sur, Olavarría, Av. San Martin (RP15), Pasteur, Uruguay, (escuela French), Ameghino, Av. San Martin (RP15), Varaschin (escuela Periodistas Argentinos), J Valle, Prensa Mendocina, Av. San Martin (RP15), Quintana, Acceso Sur, Azcuénaga, Stgo Cabral, Sarmiento, Godoy Cruz, Guiñazú, Av. Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Av. Sáenz Peña, control Luján.

759 ESCOLAR TERRADA (tarde)

Control Lujan, Av. Sáenz Peña, rotonda del Arado, Av. Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Av. Sáenz Peña, Balcarce, Bustamante, Azcuenaga, Acceso Sur, Quintana, Av. San Martin (RP15), Varaschin (Escuela Periodistas Argentinos), J Valle, Prensa Mendocina, Av San Martin (RP15), Ameghino, (escuela French), Pasteur, Olavarría, lateral Acceso Sur, Quintana, Terrada, Olavarría , ingresa 3.5 km hacia el este (Lunlunta), retorno a Terrada, gira al sur hasta RN7, lateral Acceso Sur, Olavarría, Quintana , Acceso Sur, Azcuénaga, Stgo Cabral, Sarmiento, Godoy Cruz, Guiñazú, Av. Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Av. Sáenz Peña, Control Luján.

761 – PERDRIEL – LUJÁN – PUENTE OLIVE por Cervantes

Control, Cervantes hasta Sarmiento (Rotonda Puente Olive) y retorna, Cervantes, San Martín, Sarmiento, Godoy Cruz, Guiñazú, Av. Sáenz Peña, Balcarce, Bustamante, Azcuénaga, Acceso Sur, Quintana, San Martín, Cruceño, Ortega, ingresa a B° Portal Cordillerano, Malargüe, Ortega, Guaymallén (B° Adina I y II), J.L. Borges, Guaymallén, San Martín (Ruta Provincial N°15), Grigor, Borges, Cabrini, San Martín, Arizu, Güemes, Varaschin, San Martín (Ruta Provincial N°15), Arizu, Güemes, Varaschin, San Martín (Ruta Provincial N°15), Guaymallén (B° Adina I y II), J.L. Borges, Guaymallén, Ortega, Malargüe, Calle B, Calle A, Ortega, Cruceño, San Martín, Quintana, Acceso Sur, Azcuénaga, Saba Hernandez, Sarmiento, Godoy Cruz, Guiñazú, Av. Sáenz Peña, Balcarce, Gascón, Chiclana, Azcuenaga, Saba Hernandez, Sarmiento, San Martín, Cervantes, Cervantes hasta Sarmiento (Rotonda Puente Olive) y retorno, Cervantes, Alberdi, control.

776 ESCOLAR SANTA ELENA (mañana)

Recorrido por las escuelas Teresa O’ Connor, Inalican, Marchionatto y Jofré.

Control, Sáenz Peña, Guardia Vieja, Panamericana (al Sur), Srta. Chicha, Soberanía Austral, Gral. Belgrano, Pucara, Antártida Argentina, Panamericana, Camino de La Unión, Los Chañares, Tomillo, El Piquillín, Camino de La Unión, Panamericana, Pueyrredón, Viamonte, Larrea, Panochia, Mazzolari, Viamonte,

Aguinaga (Escuela Teresa O’ Connor), Italia, Mazzolari, Viamonte, Pueyrredon, San Martín (Escuela Inalican), A. Brown (escuela Marchionatto), Viamonte, Chile, Guevara (Escuela Jufré), Valcanera, Serpa, Sáenz Peña, control.

777 ESCOLAR SANTA ELENA (mañana)

Recorrido por las escuelas Virgen de la Carrodilla, Teresa O’ Connor, Inalican, Marchionatto y escuela Gascogne.

Control, Sáenz Peña, rotonda de Arado, Sáenz Peña, Callejón Picolini (escuela Virgen de la Carrodilla), Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Sáenz Peña, Guardia Vieja, Panamericana (al Sur), Srta. Chicha, Soberanía Austral, Gral. Belgrano, Pucara, Antártida Argentina, Panamericana, Camino de La Unión, Los Chañares, Tomillo, El Piquillín, Camino de La Unión, Panamericana, Pueyrredón, Viamonte, Larrea, Panochia, Mazzolari, Viamonte, Aguinaga (escuela Teresa O’ Connor), Italia, Mazzolari, Viamonte, Pueyrredón, San Martín (escuela Inalican), A. Brown (escuela Marchionatto), Viamonte, Pueyrredón, Panamericana, Camino de La Unión, Los Chañares, Tomillo, El Piquillín, Camino de La Unión, Panamericana (al sur), Srta. Chicha, Soberanía Austral, Gral. Belgrano, Pucara, Antártida Argentina,

Panamericana (escuela Gascogne), Panamericana, retorno en Natan, Panamericana, Sáenz Peña, Callejón Picolini (escuela Virgen de la Carrodilla), rotonda de la Virgen, Sáenz Peña, Taboada, Alvear, Serpa, Sáenz Peña, control.

776 ESCOLAR SANTA ELENA (tarde)

Recorrido por las escuelas Teresa O’ Connor, Inalican y Marchionatto,

Control, Sáenz Peña, rotonda del Arado, Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Sáenz Peña, Chile, Viamonte, Larrea, Panochia, Mazzolari, Viamonte, Aguinaga (escuela Teresa O´Connor), Italia, Panochia, Liniers, Alzaga, Larrea, Alzaga, Pueyrredón, San Martín (escuela Inalican), A. Brown (escuela Marchionatto), Viamonte, Pueyrredón, Panamericana, Camino de La Unión, Los Chañares, Tomillo, El Piquillín, Camino de La Unión, Panamericana (al sur), Antártida Argentina, Pucara, Gral. Belgrano, Soberanía Austral, Srta. Chicha, Panamericana, Guardia Vieja, Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, control.

784 ESCOLAR LUJAN (mañana)

Recorrida por las escuelas Goretti, Marianetti, Fader y escuela Güemes.

Control – Av. Sáenz Peña – rotonda del Arado – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – Taboada – Alvear – Patricios – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – rotonda del Arado – Av. Sáenz Peña – Panamericana – Natán (vuelta) – Panamericana – ingreso Bº Agua y Energía (calle Gladys Oldra, entrada y salida) – Panamericana (escuela Gascogne) – Panamericana – Av. Sáenz Peña – G. Ortiz – rotonda Ortiz – Panamericana – Guardia Vieja – rotonda del Arado – Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Sáenz Peña – Balcarce – Bustamante – P. de los Andes – Balcarce – Colombres – (escuela Torres) – (escuela Zinni) – (escuela Olazábal) – Chiclana – Libertad – Lencinas – Oncativo – (escuela Marianetti) – Tucumán – (escuela San Pablo) – San Martín – H. Isidra (escuela Goretti) – Guiñazú – Alberti – Chile – Guevara (escuela Güemes) – (Escuela Fader) – Piedrabuena – Chile – Sáenz Peña – Control.

785 ESCOLAR LUJAN (mediodía)

Recorrido por las escuelas Marianetti, San Pablo, Fader, escuela Güemes y Goretti.

Control – Av. Sáenz Peña – rotonda del Arado – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – Taboada – Alvear – Patricios – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – rotonda del Arado – Av. Sáenz Peña – Panamericana – Natán (vuelta) – Panamericana – ingreso Bº Agua y Energía (calle Gladys Oldra, entrada y salida) – Panamericana (escuela Gascogne) – Panamericana – Av. Sáenz Peña – G. Ortiz – rotonda Ortiz – Panamericana – Guardia Vieja – rotonda del Arado – Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Sáenz Peña – Balcarce – Bustamante – P. de los Andes – Balcarce – Colombres – (escuela Torres) – (escuela Zinni) – (escuela Olazábal) – Chiclana – Libertad – Lencinas – Oncativo – (escuela Marianetti) – Tucumán – (escuela San Pablo) – Taboada – Valcanera – Guevara (escuela Güemes) – (escuela Fader) – Guevara – Chile – Alberti – San Martín – (escuela Goretti) – Guiñazú – Alberti – Chile – Sáenz Peña – Control.

786 ESCOLAR LUJAN (mañana)

Recorrido por las escuelas Virgen de la Carrodilla, Zinni y escuela Torres.

Control – Av. Sáenz Peña – rotonda del Arado – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – Taboada – Alvear – Patricios – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – rotonda del Arado – Av. Sáenz Peña – Panamericana – Natán (vuelta) – Panamericana – ingreso Bº Agua y Energía (calle Gladys Oldra, entrada y salida) – Panamericana (escuela Gascogne) – Panamericana – Av. Sáenz Peña – G. Ortiz – rotonda Ortiz – Panamericana – Srta. Chicha – Soberanía Austral – Gral. Belgrano – Pucara – Antártida Argentina – Panamericana – Guardia Vieja – Sáenz Peña – Callejón Picolini (escuela Virgen de la Carrodilla) – (escuela Pablo Neruda) – Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Sáenz Peña – Balcarce – Bustamante – P. de los Andes – Balcarce – Colombres (escuela Torres) – (escuela Zinni) – (escuela Olazábal) – 20 de Septiembre – Alvear – Serpa – Sáenz Peña – Control.

787 ESCOLAR LUJAN (mañana)

Recorrido por las escuelas Gascogne, Virgen de la Carrodilla, Pablo Neruda y escuela Perito Moreno.

Lleva los niños de las escuelas

CONTROL, ESCUELA GASCON, ESCUELA VIRGEN

DE LA CARRODILLA, ESCUELA PABLO NERUDA, ESCUELA PERITO MORENO, CONTROL

Control – Av. Sáenz Peña – rotonda del Arado – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – Taboada – Alvear – Patricios – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – rotonda del Arado – Av. Sáenz Peña – Panamericana – Natán (vuelta) – Panamericana – ingreso Bº Agua y Energía (calle Gladys Oldra, entrada y salida) – Panamericana (escuela Gascogne) – Panamericana – Av. Sáenz Peña – Callejón Picolini (escuela Virgen de la Carrodilla) – (escuela Pablo Neruda) – Picolini – rotonda de la Virgen – Sáenz Peña – Guevara (escuela Perito Moreno) – Aconcagua – M. de San Martín – Guevara – Sáenz Peña – Taboada – Alvear – Patricios – Av. Sáenz Peña – Control.

788 ESCOLAR LUJAN (mediodía)

Recorrido por escuela Virgen de la Carrodilla.

Control – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Saenz Peña – Taboada – Alvear – Patricios – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – Embalse Agua Del Toro – Laguna de Los Pájaros – Embalse Potrerillos – Sáenz Peña – Callejón Picolini (escuela Virgen de la Carrodilla) – (escuela Pablo Neruda) – Picolini – Sáenz Peña – rotonda del Arado – Guardia Vieja – Panamericana – rotonda de Ortiz – G. Ortiz – Av. Sáenz Peña – Panamericana – Natán (vuelta) – Panamericana – ingreso Bº Agua y Energía (calle Gladys Oldra, entrada y salida) – Sáenz Peña – Panamericana – Sáenz Peña – Callejón Picolini (escuela Virgen de la Carrodilla) – Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Sáenz Peña – Control.

789 ESCOLAR LUJAN (tarde)

Control – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Saenz Peña – Taboada – Alvear – Patricios – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – rotonda del Arado – Av. Sáenz Peña – Panamericana – Natán (vuelta) – Panamericana – ingreso Bº Agua y Energía (calle Gladys Oldra, entrada y salida) – Panamericana (escuela Gascogne) – Panamericana – Sáenz Peña – Callejón Picolini (escuela Virgen de la Carrodilla) – rotonda de la Virgen – Sáenz Peña – Taboada – Alvear – Patricios – Av. Sáenz Peña – control.

790 ESCOLAR LUJAN (tarde)

Recorrido por las escuelas Virgen de la Carrodilla y Perito Moreno.

Control – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Saenz Peña – Taboada – Alvear – Patricios – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – rotonda del Arado – Sáenz Peña – Callejón Picolini (escuela Virgen de la Carrodilla) – (escuela Pablo Neruda) – Picolini – Sáenz Peña – Guevara (escuela Perito Moreno) – Aconcagua – M. de San Martín – Guevara – Sáenz Peña -rotonda del Arado – Guardia Vieja – Panamericana (al Sur) – Srta. Chicha – Soberanía Austral – Gral. Belgrano – Pucara – Antártida Argentina – Panamericana – rotonda de Ortiz – G. Ortiz – Av. Sáenz Peña – Panamericana – Natán (vuelta) – Panamericana – ingreso Bº Agua y Energía (calle Gladys Oldra, entrada y salida) – Panamericana – Sáenz Peña – rotonda del Arado – Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Sáenz Peña – Taboada – Alvear – Patricios – Av. Sáenz Peña – control.

791 ESCOLAR LUJAN (mañana)

Recorrido por escuelas Gascogne, Virgen de la Carrodilla y Pablo Neruda.

Control – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – Taboada – Alvear – Patricios – Av. Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Av. Sáenz Peña – rotonda del Arado – Sáenz Peña – Panamericana – Natán (vuelta) – Panamericana – ingreso Bº Agua y Energía (calle Gladys Oldra, entrada y salida) – Panamericana – (escuela Gascogne) – Panamericana – Sáenz Peña – Callejón Picolini (escuela Virgen de la Carrodilla) – (escuela Pablo Neruda) – Picolini – Sáenz Peña – rotonda de la Virgen – Sáenz Peña – Balcarce – P. de Los Andes – 20 de Septiembre – Alvear – Patricios – Av. Sáenz Peña control.

792 ESCOLAR LUJAN (mañana)

Recorrido por las escuelas Gascogne y Virgen de la Carrodilla.

Control, Av. Sáenz Peña, rotonda de La Virgen, Av. Sáenz Peña, Taboada, Alvear, Patricios, Av.

Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Av. Sáenz Peña, rotonda del Arado, Sáenz Peña, Panamericana, Natán (vuelta), Panamericana, ingreso Bº Agua y Energía (calle Gladys Oldra, entrada y salida), Panamericana (escuela Gascogne), Panamericana, Sáenz Peña, G. Ortiz, rotonda Ortiz, Panamerica, Guardia Vieja, Sáenz Peña, Callejón Picolini (escuela Virgen de la Carrodilla), Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Sáenz Peña, Taboada, Alvear, Patricios, Sáenz Peña, control.

793 ESCOLAR LUJAN (mediodía)

Recorrido por las escuelas Virgen de la Carrodilla y Pablo Neruda.

Control, Sáenz Peña, rotonda del Arado, Sáenz Peña, Callejón Picolini (escuela Virgen de la Carrodilla), (escuela Pablo Neruda), Picolini, Sáenz Peña, Taboada, Alvear, Patricios, Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Sáenz Peña, rotonda del Arado, Sáenz Peña, Panamericana, Natán (vuelta), Panamericana, ingreso Bº Agua y Energía (calle Gladys Oldra, entrada y salida), Panamericana, Sáenz Peña, G. Ortiz, rotonda Ortiz, Panamerica, Srta. Chicha, Soberanía Austral, Gral. Belgrano, Pucara, Antártida Argentina, Panamericana, Guardia Vieja, Sáenz Peña, Callejón Picolini (escuela Virgen de la Carrodilla), (escuela Pablo Neruda), Picolini, Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Sáenz Peña, control.

794 ESCOLAR LUJAN (mediodía)

Recorrido por las escuelas Goretti, Perito Moreno y Gascogne.

Control, Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Chile, Alberti, San Martín, H. Isidra (Escuela Goretti), Taboada, Alberti, San Martín, Lencinas, Libertad, Azcuénaga, Chiclana, Balcarce, Sgto. Cabral, P. de Los Andes, 20 de Septiembre, Alvear, Patricios, Sáenz Peña, Guevara (escuela P. Moreno), rotonda de la Virgen, Av. Sáenz Peña, rotonda del Arado, Sáenz Peña, Panamericana, Natán (vuelta), Panamericana, ingreso Bº Agua y Energía (calle Gladys Oldra entrada y salida), Panamericana (escuela Gascogne), Panamericana, Sáenz Peña, rotonda del Arado, Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, control.

795 ESCOLAR LUJAN (tarde)

Recorrido por las escuelas Goretti y Gascogne.

Control, Av. Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Av. Sáenz Peña, Taboada, Alvear, Patricios, Av. Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Av. Sáenz Peña, rotonda del Arado, Sáenz Peña, Panamericana (escuela Gascogne), Panamericana, Natán (vuelta), Panamericana, ingreso Bº Agua y Energía (calle Gladys Oldra entrada y salida), Panamericana, Sáenz Peña, G. Ortiz, rotonda Ortiz, Panamericana, Guardia Vieja, Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Sáenz Peña, Taboada, Alvear, Patricios, Sáenz Peña, control.

796 ESCOLAR LUJAN (tarde)

Recorrido escuela Goretti.

Control, Av. Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Av. Sáenz Peña, Taboada, Alvear, Patricios, Av. Sáenz Peña, Chile, Alberti, San Martín, H. Isidra (escuela Goretti), Guiñazu, Alberti, Chile, Guevara, Valcanera, San Martín, Lencinas, Libertad, Azcuenaga, Chiclana, Balcarce, Sgto. Cabral, P. de los Andes, 20 de Septiembre, Alvear, Patricios, Av. Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Av. Sáenz Peña, rotonda del Arado, Sáenz Peña, Natán (vuelta), Panamericana, ingreso Bº Agua y Energía (calle Gladys Oldra entrada y salida), Panamericana, Sáenz Peña, G. Ortiz, rotonda Ortiz, Panamericana, Guardia Vieja, Sáenz Peña, rotonda de la Virgen, Sáenz Peña, Taboada, Alvear, Patricios, Sáenz Peña, control.

GRUPO 800

803 DIFERENCIAL MAIPÚ – MENDOZA por VIEYTES – BOEDO

Control – 5 de Abril – Pellegrini – R. Gil – 25 de Mayo – Vieytes – Boedo – Terrada – Av. JJ. Paso – Acceso Sur – Acceso Este – Gobernador Videla – Alem – Montecaseros – Catamarca – Rioja – Rondeau – Av. Costanera – Acceso Este – Acceso Sur – Av. JJ. Paso – Terrada – Boedo – Vieytes – 25 de mayo – Pellegrini – 5 de Abril – Control.

814 ESCOLAR MUHN – CANEPA – CAVAGNARO – PALACIO – PELÁEZ

Control – 5 de Abril – Perón – P. Argentina – Mitre – Godoy Cruz – Barcala –

Tropero Sosa – Necochea – Buenos Vecinos – Digta – María Auxiliadora (Bº 25 de

Mayo) – Necochea – Mitre – Belgrano – Roca – Urquiza – Braile – Cavagnaro –

Roca – Hasta las vías de ferrocarril – Roca – Cavagnaro – Braile – Urquiza – Roca – Belgrano – Mitre – Necochea – María Auxiliadora – Digta – Buenos Vecinos –

Necochea – Tropero Sosa – Barcala – Godoy Cruz – San Martin – 5 de Abril –

Control.

819 ESCOLAR FERNANDO PELÁEZ

Control – 5 De Abril – Perón – Patricias Argentinas – Mitre – Godoy Cruz – Barcala – Tropero Sosa – Urquiza – L. Braile – Cavagnaro – Roca Oeste hasta las vías del Ferrocarril – Roca Oeste – Cavagnaro – L. Braile – Urquiza – T. Sosa – Barcala – Godoy Cruz – San Martín – Control.

825 ESCOLAR BARRIO TROPERO SOSA – MAIPU – LUZURIAGA

Control: 5 de Abril – Tropero Sosa – Necochea – María Auxiliadora – Digta – Buenos Vecinos – Necochea – Tropero Sosa – República Argentina – Chaco – Jujuy – Tropero Sosa – Barcala – Zanichelli – Longo – L. Moyano – Bazán – Zanichelli – Barcala – Godoy Cruz – Padre Vázquez – Chavarría – Amaya – Chiclana – Palacios – Yrigoyen hasta Sarmiento – Yrigoyen – Palacios – Chiclana – Amaya – Ozamis – San Martin – 5 de Abril – Control.

853 ESCOLAR RUTA 60 (tarde)

Control – 5 de Abril – Tropero Sosa – Urquiza – Ruta 60 – Hasta la Calle Polvareda – Escuela Francisco Calle y Padre Iacono – Ruta 60 – Urquiza – Tropero Sosa – Godoy Cruz – Perón – Padre Vázquez – Chavarría – Amaya – Maza – Variante – Hasta Sarmiento – Variante – Maza – Amaya – Ozamis – San Martin Godoy Cruz – Barcala – Zanichelli – Bazán – Lisandro Moyano – Longo – Zanichelli – Barcala – Tropero Sosa – Jujuy – (Bº Tropero Sosa) – hasta calle Chaco – Jujuy – Tropero Sosa – 5 de Abril – Control.

856 ESCOLAR SANTA BLANCA

Control – 5 de Abril – Tropero Sosa – Urquiza – Ruta 60 – Sarmiento – Sargento

Cabral – Pueyrredón – Ruta 60 – Zanetti – Carril Viejo – Valle Hermoso – La Isla –

Atenor Rivero – Ruta 60 – Gardela – Ruta 60 Hasta calle La Costa – Ruta 60 – Atenor Rivero – La Isla – Valle Hermoso – Carril Viejo – Zanetti – Ruta 60 – Urquiza – Tropero Sosa – Godoy Cruz – San Martin – 5 de Abril – Control (recorrido de mañana).

Control – 5 de Abril – Tropero Sosa – Urquiza – Ruta 60 – Zanetti – Carril Viejo – Valle Hermoso – La Isla – Atenor Rivero – Ruta 60 hasta calle La Costa – Ruta 60 –

Gardela – Ruta 60 – Atenor Rivero – La Isla – Valle Hermoso – Carril Viejo – Zanetti –

Ruta 60 – Pueyrredón – Sargento Cabral – Sarmiento – Ruta 60 – Urquiza – Tropero Sosa – Godoy Cruz – San Martin – 5 de Abril – Control.

868 ESCOLAR LUNLUNTA (mañana)

Control – 5 de Abril – Sarmiento – Padre Vázquez – San Martín – Godoy Cruz – Perón – Ozamis – Videla Aranda – Maza – Azcuénaga hasta Bº Ciceroni – Azcuénaga – Maza – Videla Aranda – Hasta la Escuela de Cruz de Piedra – Videla Aranda – Pescara – Villanueva – Maza – Videla Aranda – Ozamis – 25 De Mayo – Corriente – Padre Vázquez – San Martín – 5 de Abril – Control.

869 ESCOLAR LUNLUNTA (mediodía)

Control – 5 de Abril – Perón – Ozamis – Ruta 60 (P. Molina) – Urquiza – Videla Aranda – Pescara – Villanueva – Maza – Videla Aranda – Ozamis – Espejo – Ruiz – V. Castillo – Ozamis – 25 de Mayo – Padre Vázquez – San Martín – Godoy Cruz – Perón – Ozamis – V. Castillo – Ruiz – Espejo – Ozamis – Videla Aranda – Maza – Villanueva – Pescara – Urquiza – Ruta 60 (P. Molina) – Ozamis – 25 De Mayo – Corrientes – Padre Vázquez – San Martín – 5 de Abril – Control.

890 ESCOLAR CELINA ÁLVAREZ (mañana)

Control – 5 de Abril – Tropero Sosa – J. Ruiz – Los Nardos – Las Violetas- (Bº Malcayaes) – Nobel – (B° Bandera Argentina) – Tropero Sosa – Pellegrini – J. Serna – C. Vigil – Gil – (Escuela Celina Álvarez) – Pellegrini – 5 de Abril – Perón – Ejercito

Libertador – San Martín (Escuela Ozamis) – 5 de Abril – Control.

891 ESCOLAR CELINA ÁLVAREZ (mediodía)

Control – 5 de Abril – Pellegrini – J. Serna – C. Vigil – Ramón Gil – Pellegrini – 5 de Abril – Barcala – Zanichelli – Bazán – L. Moyano – (Entra B° Torcacitas) – Longo – Zanichelli – Barcala – Tropero Sosa – J. Ruiz – Los Nardos – (Bº Malcayaes) – Las Violetas – (B° Bandera Argentina) – Nobel – Tropero Sosa – Barcala – Emilio Civit – Brandi – A. Godoy – Padre Vera (Escuela Aguirre) – Emilio Civit – Brandi – Rivadavia – Ozamis – Ramón Gil – Pellegrini – 5 de Abril – Perón – Ejercito Libertador – San Martín (Escuela Ozamis) – 5 de Abril – Control.

892 ESCOLAR CELINA ÁLVAREZ (tarde)

Control – 5 de Abril – Perón – Ejercito Libertador – San Martin (Escuela Ozamis) – 5 de Abril – Pellegrini – J. Serna – C. Vigil – Ramón Gil – (Escuela Celina Álvarez) – Pellegrini – 5 de Abril – Barcala – Emilio Civil – Brandi – A. Godoy – Padre Vera (Escuela Aguirre)- Emilio Civit – Brandi – Rivadavia – Mitre – 5 De Abril – Barcala – Zanichelli – Bazán – L. Moyano – ingreso a B° Torcacitas – Longo – Zanichelli – Barcala – Tropero Sosa – J. Ruiz – Los Nardos – (Bº Malcayaes) – Las Violetas – (B° Bandera Argentina) – Nobel – Tropero Sosa – 5 de Abril – Control.

893 ESCOLAR COQUIMBITO (tarde)

Control – 5 de Abril – Sarmiento – Padre Vázquez – San Martín – Godoy Cruz – Barcala – Tropero Sosa – Urquiza – Rodríguez Peña – Urquiza – Tropero Sosa – 5 de Abril – Control.

894 ESCOLAR CENS PERALTA (noche)

Control – 5 de Abril – Perón – P. Argentina – Mitre – Godoy Cruz – Barcala – Tropero Sosa – Necochea – P. Moreno – Bº Jesús de Nazaret – P. Moreno – Necochea – María Auxiliadora – Digta – Buenos Vecinos (Bº 25 de Mayo) – Necochea – Tropero Sosa – Barcala – Godoy Cruz – San Martin – 5 de Abril – Control.

GRUPO 900

965 MAIPÚ – BUENA NUEVA – BERMEJO – ALGARROBAL – AEROPUERTO

Control Maipú – Perón – Godoy Cruz – Sarmiento – Padre Vázquez – Perón –

60 Granaderos – Maza – Sarratea – Rodríguez Peña – 9 de Julio – Elpidio

González – Tapón Moyano – Tirasso – Godoy Cruz – Libertad – Roca –

Avellaneda – Mathus Hoyos – Aristóbulo del Valle – Gral. Paz – IV Brigada

Aérea – Acceso Norte – Aeropuerto-Acceso Norte – IV Brigada Aérea – Gral.

Paz – Aristóbulo del Valle – Mathus Hoyos – Avellaneda – Roca – Libertad –

Godoy Cruz – Tirasso – Tapón Moyano-Elpidio González – 9 de Julio –

Rodríguez Peña – Sarratea – Maza – Lateral Norte Emilio Civit – Maza –

Belgrano – San Martín – 5 de Abril – J.D. Perón – Control Maipú.

985 ESCOLAR GABRIELLI

Mañana: Calle Los Manantiales – Villavicencio – Rio Diamante – El Carrizal -Laguna Los Horcones – Villavicencio – 9 de Julio – Paso de los Andes – José Ingenieros – Sarmiento – Irigoyen – Escuela Gabrielli

Medio día: Escuela Gabrielli – Villanueva – Yrigoyen – Sarmiento – José Ingenieros – Paso de los Andes – 9 de Julio – Villavicencio – Laguna de los Horcones El Carrizal – Rio Diamante – Villavicencio – Manantiales – Yrigoyen – Villanueva – Escuela Gabrielli

986 ESCOLAR GABRIELLI LARGO (Mañana)

Guevara y Maza – Guevara – Pezutti – Martínez – Maza – Reconquista – Liniers

– Bruno Morón – Sarmiento – Muñiz – Berutti – Balcarce – Sarmiento – Castelli

– Las Acacias – Virgen de Lourdes – Alsina – coronel Day-Conquista del

Desierto –Cnel. Taboada- Alsina – Irusta –Gutiérrez -Barrionuevo – Polonia –

Paso de los Andes – José Ingenieros – Sarmiento – Yrigoyen – Villanueva –

Escuela Gabrielli.

987 ESCOLAR GABRIELLI LARGO (Mediodía)

Escuela Gabrielli – Villanueva – Irigoyen – Sarmiento – José Ingenieros – Paso

de los Andes – Polonia – Barrionuevo – Alsina – Urquiza – Torres – Recabaren –

Alsina – Aconcagua – El Norteño – Castelli – Sarmiento – Base Esperanza-

Base Belgrano – Base Científica A. Brown – Base San Martín – Sarmiento –

Muñiz – French – Maza Norte – Bruno Morón – Liniers – Reconquista –

Gutiérrez – Islas Malvinas – Thiele – Maza – 6 de Setiembre – Poujade –

Remedios de Escalada – Saturnino Ferreyra – Nicolás Amaya – Chiclana – Otero

– Irigoyen – Villanueva – Escuela Gabrielli