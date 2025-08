Mejorá la señal de tu WiFi en minutos con este truco sencillo

¿Te pasa que en algunas partes de tu casa el WiFi simplemente no llega? O peor: llega, pero va tan lento que te dan ganas de apagar todo. Aunque lo primero que pensamos es que el problema es de la empresa de internet, muchas veces la respuesta está en un rincón más cercano. Literalmente, en el módem.

Ese aparatito que te conectaron el primer día y que probablemente no volviste a tocar desde entonces, guarda en su configuración una función que puede estar perjudicando tu conexión. No es una falla, es una opción que viene activada por defecto para asegurar compatibilidad con dispositivos más viejos. El tema es que eso, hoy, te puede estar frenando toda la red y no emita señal sin que lo sepas.