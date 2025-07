Médicos se manifiestan tras las acusaciones del Gobierno sobre fraude en el examen de residencias

Según reveló el vocero, de los 268 aspirantes que deberán volver a rendir el examen, 149 provienen de universidades extranjeras.

Las versiones de supuesto fraude en los exámenes de ingreso a las residencias médicas

En las últimas horas, estuvieron circulando distintas versiones del supuesto fraude en el examen de ingreso a las residencias médicas que rindieron miles de aspirantes el 1 de julio en la Ciudad de Buenos Aires. La más impactante tiene que ver con un presunto chat entre estudiantes de la Facultad de Medicina en el que revelan que un joven habría comprado el examen por US$2.000.

“El otro día hablaba con un colombiano que trabaja conmigo que no se presentó, pero me dijo que su amigo lo compró por US$2000”, se lee en la conversación de Whatsapp que difundieron en Telenoche.

En el mismo programa televisivo, uno de los jóvenes denunció: “Las notas de médicos extranjeros este año son descomunales. Hay médicos con promedio 4 en la carrera, que hicieron 99 preguntas de 100, y si te fijás el ránking, las mejores notas son de médicos extranjeros”.

Como si fuera poco, otros aseguraron que hubo postulantes que fueron entre 4 y 5 veces al baño durante el examen. “Entre la gente que rindió con el examen ya hecho, también estamos nosotros. Hace un año estoy estudiando de lunes a domingo 12 horas por día. En vez de felicitarme por quedar entre los mejores, me dicen que no me creen y que voy a tener que rendir de nuevo”, enfatizó.