Denuncian que funcionan menos de la mitad de los quirófanos del Hospital de Clínicas

En el caso del Hospital de Clínicas, Jorge Geffner, inmunólogo e investigador del CONICET que también trabaja en la Facultad de Medicina, reveló que, de acuerdo con lo que le confiaron sus colegas, allí solo están funcionando entre 4 a 5 quirófanos del total, que superaría los 12, lo cual fue confirmado por Cagnacci a MDZ.

Pero no se trata de la única problemática que afronta el centro médico. Además, al transitar por el hospital, Cagnacci asegura que uno puede observar “obras que no se pueden arreglar, cosas que se rompen y no hay presupuesto para arreglar”.

hospital de clínicas.jpg Afirmaron desde el Hospital de Clínicas que el recorte proyectado al presupuesto amenaza la capacidad de atención a miles de personas que acuden a estos centros cada mes. Archivo

“Está costando muchísimo atender a pacientes que no tengan una cobertura, porque no están los insumos necesarios. Eso hace que, en los casos de personas que tengan que operarse, demore la operación hasta que otro hospital los pueda atender. Lo mismo en cuanto a diagnóstico, en cuanto al seguimiento…”, dijo, por su parte, Geffner, y agregó: “Creo que los profesionales de salud del Hospital de Clínicas hacen el máximo esfuerzo posible. Pero sin presupuesto es muy difícil satisfacer las demandas dramáticas que se presentan”.

El Hospital de Clínicas José de San Martín es uno de los hospitales universitarios dependientes de la UBA, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Oncología "Ángel Roffo", el Instituto de Investigaciones Cardiológicas “Alberto Taquini" y el Hospital Odontológico, son otros de los principales nosocomios universitarios.

En suma, el secretario general de la AGD-UBA declaró que, si bien la crisis en salud es cíclica, “se hace notoria y se profundiza desde la llegada de este gobierno”. “Uno puede ver con buenos ojos que la idea de acomodar las cuentas y llegar al déficit cero sea algo loable por parte del Gobierno. Pero no pueden ser los hospitales universitarios y sus trabajadores la variable de ajuste para llegar ahí”, sentenció Cagnacci.

Incertidumbre por el futuro del Hospital ante la falta de llamado a paritarias

Como si fuera poco, al tratarse de un nosocomio dependiente de la Universidad de Buenos Aires, por ende, del presupuesto universitario, alarma en la comunidad educativa la inexistencia de llamados por parte del Gobierno nacional a paritarias respecto a los salarios docentes y no docentes del sistema universitario.

“Esos profesionales de la salud que están atendiendo el Hospital de Clínicas, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, son considerados como personal no docente. Ese personal no docente, en lo que va del año, no ha tenido un llamado a paritaria para sentarnos a discutir el salario. Por eso, ese retraso del 40% es grave el día de hoy, pero preocupante para el futuro, porque nada indica que, si ya estamos en julio, transcurrido más de la mitad del año y no nos han llamado, nos llamen a discutir la política salarial con respecto a los profesionales de salud, en este caso de los hospitales universitarios”, subrayó Cagnacci.

La importancia del Hospital de Clínicas en la comunidad

El Hospital de Clínicas es un centro de alta complejidad y derivación nacional. “En la actualidad es referente a nivel nacional por sus 29 especialidades en áreas clínicas, brindando un servicio de 24 horas los 7 días de la semana en atención a emergencias”, reza el sitio oficial.

Asimismo, se trata de un nosocomio referente debido a que funciona como Hospital-escuela, es decir, miles de profesionales llevan a cabo su formación allí. “Se destaca en el desarrollo, incorporación y difusión de los conocimientos médicos, la formación de recursos humanos para la salud en todos sus tipos y niveles y la producción de servicios de salud para la población nacional y local, en un nivel de excelencia acorde al desarrollo científico y técnico actuales, actuando en apoyo de todo el sistema nacional de salud”, se destaca.