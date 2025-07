MDZ Ciudadano: fue a Café Martínez y se quedó sorprendido con la reacción de la moza

"Era cerca de las 16:30 y tenía que hacer tiempo hasta las 17:00 hs para ir a una reunión" cuenta Francisco en su mail. "Me pedí un cortado doble con un alfajor", sigue narrando: "Cuando me llegó el café con el alfajor, ya el color del café que había en la taza me parecía raro".

IMG-20250709-WA0013 Francisco Sosa envió su ticket de Café Martínez y alentó a los clientes a "levantar la mano" cuando algo no les gusta. Fuente MDZ

La reacción de la moza de Café Martínez

Sin embargo, la reacción de la moza sorprendió a Francisco, quien sintió cierta vergüenza en hacer el reclamo como cliente insatisfecho. "Enseguida la moza me preguntó qué era lo que no me gustaba, cuál era mi crítica y me dijo que con gusto lo cambiaba; casi sin darme opción de tomarlo igual". Claramente sorprendido, este cliente aceptó muy bien la propuesta y a los pocos minutos estaba tomando un café tal cual lo esperaba: un cortado doble donde el sabor del café ahora sí estaba presente.