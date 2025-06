Más allá de los libros: los docentes moldean el carácter

La pregunta que todos deberíamos hacernos es: ¿Qué es lo que realmente deja una huella indeleble en los estudiantes? La respuesta está en cómo los docentes , con su ejemplo y dedicación, moldean no solo las mentes, sino también los corazones y las actitudes de quienes están en sus aulas.

docente.jpg Los docentes, con su ejemplo y dedicación, moldean no solo las mentes, sino también los corazones y las actitudes de quienes están en sus aulas. Archivo

El aula: un crisol de carácter

"No solo estamos llenando la mente de conocimientos sino el corazón de actitudes para el futuro", afirmaba una maestra en una ocasión, una reflexión que captura la esencia del rol del docente más allá del contenido académico. Los estudios científicos avalan esta visión. Investigaciones recientes, como la publicada en el "Journal of Educational Psychology", indican que los estudiantes que perciben a sus maestros como empáticos y solidarios tienen mayores probabilidades de desarrollar actitudes prosociales y filantrópicas. Esta conexión no ocurre por casualidad. La enseñanza del carácter se produce en las acciones concretas, en la forma en que los docentes encarnan los valores en su día a día.