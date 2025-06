La alimentación emocional: comer por tristeza, ansiedad o estrés ¿es hambre?

En su columna semanal en MDZ Radio 105.5 FM , la nutricionista Lorena Narpe abordó el fenómeno de la alimentación emocional, destacando su impacto en la salud física y mental. No sólo comemos para nutrirnos, "muchas veces comemos por diferentes circunstancias, por ejemplo, la parte cultural, la historia que tiene cada uno", explicó Narpe .

Narpe definió la diferencia clave entre el hambre fisiológico y el emocional: "Hay un montón de emociones que no las podemos gestionar [...] tratamos de calmar, por ejemplo, estamos nerviosos [...] con comida". Advirtió que esto puede manifestarse en dos extremos: "Podemos llegar a comer en exceso o no comer", lo que deriva en consecuencias para la salud: "Nos podemos enfermar".

Narpe enfatizó la necesidad de buscar alternativas para la ansiedad que no sea la alimentación emocional como "llamar a un amigo, ir a caminar". Para casos complejos, recomendó trabajo interdisciplinario: "Psiconutrición, donde están la psicóloga y la nutricionista [...] porque tiene que haber un trabajo para descubrir por qué hay ansiedad". Alertó sobre riesgos si no se aborda: "Podemos tener un trastorno de la conducta alimentaria o alguna patología".

Consecuencias físicas y sociales

La nutricionista mencionó efectos inmediatos: "Si como rápido [...] puedo tener malas digestiones, que me caiga mal la comida". También reconoció el vínculo cultural y los múltiples significados en un país como Argentina donde "los festejos son con comida". No obstante, recalcó: "Se puede volver preocupante cuando tapamos emociones con comida". Narpe agregó un dato importante: "El momento de darte cuenta es cuando vas a ir a abrir la heladera y ya sabés que no te va a llenar ningún alimento".