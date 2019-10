Lenta normalización: estado de los vuelos  en el aeropuerto de Mendoza

A raíz de la fuerte tormenta que se abatió sobre Buenos Aires desde esta madrugada, unos 300 vuelos resultaron afectados entre Aeroparque y Ezeiza donde al mediodía fueron suspendidos los aterrizajes debido a la saturación de las plataformas, que obligó, además, al desvío de vuelos a Montevideo, Rosario y Córdoba. En el aeropuerto Francisco Gabrielli, de Mendoza, hubo demoras y suspensiones. La situación a las 18.20 era así:

Arribos

Partidas

Como muestra la imagen con el registro actualizado de Aeropuertos Argentina 2000, tanto los vuelos como las partidas con destino a Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza se encuentran con demora o cancelados, salvo uno de Austral Líneas Aéreas, con destino a Ezeiza para las 19.10, que se encuentra "en horario".

Un rayo causó daños en Aeroparque

En Aeroparque Jorge Newbery, un rayo impactó en el sistema de aproximación para aterrizajes, por lo que se generaron también problemas para el arribo de aeronaves, ya que no podían aterrizar si no lo hacían con la modalidad "visual" que significa que los pilotos puedan ver la pista estando a una altura de no menos de 2000 pies.