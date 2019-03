La Corte ordenó repetir un juicio donde absolvieron a un acusado de violación

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó repetir un juicio por violación en el que el único acusado había sido absuelto gracias al "beneficio de la duda".

Se trata de una sentencia decidida el año pasado por la Octava Cámara del Crimen presidida por el juez Ramiro Salinas, que benefició a Oscar Ruiz quien estaba acusado de violar, golpear y amenazar a su ex pareja en un episodio ocurrido el 8 de febrero de 2017 en Chacras de Coria, según publicó diario Clarín.

Según la investigación, Ruiz ingresó a la vivienda de su ex esposa Patricia L., donde sorprendió a la mujer, la inmovilizó sujetándole el cuello y la sometió sexualmente. Luego intentó ahorcarla con unas prendas, pero la víctima logró escapar. Antes de huir, el agresor la amenazó de muerte a ella y a su actual pareja.

En el fallo emitido en febrero del año pasado, el juez Salinas entendía que no habían 'elementos suficientes' para condenar a Ruiz por el delito de abuso sexual con acceso carnal, aunque sí lo condenó a ocho meses de cárcel en suspenso por amenazas simples.

Salinas aludió que Patricia L. había caído en "contradicciones internas" entre lo declarado al principio de la denuncia y en el desarrollo del juicio. A su vez valoró en favor del acusado que la mujer no haya gritado y que no le contara a su actual pareja, como así que tampoco haya pedido auxilio.

Sin embargo, tanto la querella como la fiscalía insistieron que en el expediente estaba suficientemente probado que la mujer había sufrido lesiones físicas y que las pruebas de ADN tomadas del cuerpo de la víctima identificaban a Ruiz como el violador.

Tras la apelación, la Suprema Corte de Justicia a través de la II Sala, cuestionó el fallo de Salinas por el mal uso del 'beneficio de la duda' al considerar que "su correcta aplicación presupone una actividad de valoración de la prueba que incorpore las particularidades propias de los casos de violencia de género".

El juez Mario Adaro explicó que desde el máximo tribunal "venimos planteando la incorporación, a la hora de sentenciar casos de delitos contra la integridad sexual, de la perspectiva de género, porque cambia básicamente varios principios fundamentales que no afectan las garantías ya establecidas".

"La duda a favor del imputado es una columna fundamental del sistema penal, pero en este caso el planteo que hicimos es que cuando un magistrado construye su valoración de prueba sobre una duda, tiene que estar construida después de haber pasado el cedazo de la perspectiva de género", añadió en conversación con MDZ Radio.

Para el magistrado, los jueces "deben ir camino a una deconstrucción de las pautas socioculturales de un modelo de sociedad patriarcal, y a la hora de resolver casos así también tenemos la obligación y la responsabilidad de tener esa perspectiva". Por ejemplo, acotó, "si en el testimonio de la víctima hubo contradicción, debemos considerar si se dio en un ciclo de violencia o sometimiento".

"Como esta situación social marca lo que se está viviendo, la Justicia tiene la responsabilidad y la necesidad de incorporar en sus fallos la perspectiva de género", reiteró.

En ese sentido, Adaro aclaró que "en este fallo teníamos que llamar la atención, no al magistrado en particular, sino al sistema de justicia en general y a nosotros mismos. Hace diez años atrás esta Corte no fallaba como lo hace ahora, porque comprende lo que está sucediendo y hay claramente un cambio de transformación cultural".