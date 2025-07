La batalla cultural mileísta, financiada por el globalismo

En cuanto a su vínculo con Milei, vale aclarar que Elsztain no es alguien marginal. Catalogado por diarios como El País como “el empresario que susurra a Milei”, Elzstain no sólo forma parte del círculo cerrado del Presidente libertario argentino, Javier Milei, sino que fue uno de los primeros en invertir en él. Desde octubre de 2023 hasta enero de 2024 (es decir, final de la campaña electoral y primeros dos meses de la presidencia del león), Milei se alojó en la suite presidencial del Hotel Libertador, propiedad de Eduardo Elzstain. Cada noche en esa habitación cuesta 440 dólares, de los cuales Milei sólo rindió cuentas de 2,5 millones de pesos durante la campaña, en calidad de gastos para la habitación (además de otros 4,5 millones para usos del espacio por parte del partido en otras habitaciones o salones). Sin embargo, hasta la fecha, no sólo no explicó cómo pagó los dos meses de estadía durante la presidencia, sino que la cifra rendida durante la campaña, sólo cubre apenas 5 noches de las más de 60 que pasó allí alojado.

BATALLA CULTURAL La batalla cultural en Argentina. Archivo.

Pero el vínculo de Elzstain y Milei no sólo incluye invitaciones a eventos VIP y grandes descuentos en hoteles, sino que también la forma de financiamiento de Fundación Faro, la usina de pensamiento estrella de la Batalla Cultural mileísta. Presidida por una junta directiva que incluye al escritor Agustín Laje, Adrián O. River y al referente chileno Axel Kaiser, se presenta como la institución de formación de cuadros políticos, referentes culturales y liderazgos de la Batalla Cultural. Sin embargo, lejos de oponerse al poder globalista, la cena del 13 de noviembre de 2024 dejó al desnudo las verdaderas fuentes de inversión del think thank. En la cena a beneficio de lanzamiento para conseguir financiamiento para Faro, el aprendiz de Soros colaboró con al menos 25 mil dólares, que era el costo del cubierto para los empresarios.

Fundación Faro, la usina de pensamiento de la Batalla Cultural

Como no hay acceso público a los reportes financieros de la fundación y no es costumbre dentro de La Libertad Avanza rendir cuentas transparentes del dinero de financiamiento, es difícil saber si la cifra es aún más alta. Aunque tres ceros en dólares no es un importe menor. Sobre todo, viniendo del “chico de oro” de George Soros, el fundador de la Open Society. Sin embargo, resulta difícil pensar que fueron favores gratuitos. Y aunque no hay evidencia contundente, en el mundo de la política, este tipo de atenciones siempre se pagan con fidelidad.

Vale la pena recordar que la Open Society no sólo apoya la aplicación de la Agenda 2030 sino que ha financiado directamente para la legalización del aborto a través de IPPF, el lobby a favor de la prostitución legal y directamente, el movimiento feminista, desde 2019, con el programa “Jóvenes Líderes Feministas Becarias” para apoyar y formar lobbistas en el mundo.

* Lupe Batallán, escritora e influencer.