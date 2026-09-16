La Universidad Católica Argentina, Prodeci y la Fundación Jérôme Lejeune Argentina realizarán una jornada académica en el marco del centenario del nacimiento del reconocido médico y genetista francés

La jornada tiene como objetivo reflexionar sobre la actualidad del legado científico, médico y ético de Jérôme Lejeune.

En el marco del centenario del nacimiento de Jérôme Lejeune, la Universidad Católica Argentina (UCA), Prodeci – Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles, la Fundación Jérôme Lejeune Argentina y el Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh) organizarán la jornada académica “Jérôme Lejeune hoy: Ciencia, vulnerabilidad y dignidad humana”.

El encuentro se realizará el miércoles 30 de septiembre, de 17 a 19.30 h, en el Aula 126 del Edificio San José, primer piso, de la Universidad Católica Argentina, Av. Alicia Moreau de Justo, 1600. La jornada propone una reflexión interdisciplinaria sobre la vigencia del legado científico, médico y humano de Lejeune, cuyo descubrimiento de la causa genética del síndrome de Down significó un aporte fundamental para la medicina y para el desarrollo de la genética clínica moderna.

Más allá de su contribución científica, el encuentro busca recuperar una dimensión central de su pensamiento: el conocimiento al servicio de la persona humana, integrando ciencia, ética y cuidado en la práctica profesional. La propuesta parte de la vulnerabilidad como una condición constitutiva de toda persona y analiza sus implicancias para la medicina, el derecho y la bioética contemporáneos. Dos paneles para pensar la dignidad desde la reflexión y la experiencia.

Varias instituciones organizarán la jornada académica “Jérôme Lejeune hoy: Ciencia, vulnerabilidad y dignidad humana”. Archivo. La actividad estará organizada en dos momentos El primer panel, “Reconocer la vulnerabilidad, cuidar la dignidad”, abordará la actualidad del pensamiento de Jérôme Lejeune y sus aportes a la bioética, el derecho y la medicina. Participarán la Dra. Graciela Moya, el Dr. Nicolás Lafferriere, el Dr. Luis María Caballero y la Dra. Ana Mármora, con la moderación de la Dra. Débora Ranieri, directora ejecutiva de Prodeci.

y sus aportes a la bioética, el derecho y la medicina. Participarán la Dra. Graciela Moya, el Dr. Nicolás Lafferriere, el Dr. Luis María Caballero y la Dra. Ana Mármora, con la moderación de la Dra. Débora Ranieri, directora ejecutiva de Prodeci. El segundo panel, “La dignidad hecha encuentro: Historias de cuidado, autonomía y proyecto de vida”, pondrá el foco en experiencias concretas de personas con síndrome de Down y en el vínculo con sus profesionales de la salud. Participarán el Dr. Eduardo Moreno Vivot, médico pediatra especialista en síndrome de Down y asesor médico de Asdra; el Dr. Sergio Martínez, médico fisiatra de la Fundación Jerome Lejeune Argentina; y personas adolescentes y adultas con síndrome de Down, entre ellas Jacinta Martínez Ranceze, por la Fundación Jerome Lejeune Argentina. A través de una conversación guiada en primera persona, este espacio buscará visibilizar experiencias de autonomía, participación y desarrollo personal, poniendo en diálogo las experiencias de vida con la mirada de los profesionales de la salud. La jornada finalizará con la intervención del Dr. Luis María Caballero, presidente de la Fundación Jerome Lejeune Argentina, quien estará a cargo del cierre institucional “Aplicar hoy el método Lejeune: consecuencias para la práctica profesional”.

Más allá de su contribución científica, el encuentro busca recuperar una dimensión central de su pensamiento. Archivo. Una invitación a poner a la persona en el centro La jornada tiene como objetivo reflexionar sobre la actualidad del legado científico, médico y ético de Jérôme Lejeune y su aporte a una práctica profesional centrada en la dignidad de la persona humana. Desde esta perspectiva, el encuentro propone un recorrido “del fundamento a la experiencia, de la reflexión al encuentro y del pensamiento a la práctica”, buscando aportar criterios para una medicina, una investigación y una reflexión bioética orientadas por una cultura del cuidado y el reconocimiento de la dignidad de toda persona.