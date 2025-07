Horóscopo: signos zodiacales que son expertos en hacer sentir culpa (aunque no quieran)

Hay personas que no necesitan levantar la voz para generar incomodidad. A veces, con una frase suave o un silencio cargado, logran que los demás se cuestionen todo. En el horóscopo , hay signos zodiacales que tienen esa capacidad: no buscan dañar ni manipular de manera directa, pero terminan haciéndolo.

Cáncer es uno de los más claros ejemplos. Su emocionalidad es profunda, y cuando alguien lo lastima, no siempre lo dice de frente. Prefiere guardar silencio o mostrarse herido, lo que puede hacer que la otra persona sienta una enorme culpa, incluso si no sabe bien por qué. Tiene una forma pasivo-agresiva de señalar el conflicto, y eso suele ser efectivo para mover emociones ajenas.

Piscis también tiene este rasgo. No lo hace a propósito, pero la forma de expresar dolor de este signo zodiacal suele ser tan sentida que descoloca. Puede parecer que no está enojado, que todo está bien, pero de fondo hay una tristeza que se filtra y que el otro no puede ignorar. Esa sensibilidad extrema a veces actúa como un espejo: los demás se ven reflejados en su dolor y se sienten responsables, aunque no lo sean del todo.