Horóscopo: los signos zodiacales que sentirán el peso del karma en agosto

El horóscopo señala que agosto será un mes en el que algunos signos comenzarán a cosechar lo que han sembrado, para bien o para mal. En especial, habrá energías que regresen con fuerza a quienes han actuado sin considerar las consecuencias. No se trata de un castigo mágico, sino de una reacción natural del universo.

Horóscopo y karma: los signos que lo enfrentarán este mes Aries podría sentirse sobrepasado por situaciones que se dan vuelta. Su impulso, a veces agresivo, puede haber herido a otros sin querer. Este mes, esa energía volverá en forma de conflictos con personas que le reclaman cosas del pasado. Es momento de bajar el ritmo y reflexionar antes de actuar.

Libra, por otro lado, suele evitar enfrentamientos, pero muchas veces lo hace a costa de su sinceridad. El signo zodiacal de la balanza podría tener que enfrentar conversaciones incómodas, donde quedará expuesto aquello que no se animó a decir a tiempo. El karma de la omisión también pesa.

Sagitario vivirá un llamado de atención. Puede que haya subestimado a alguien o prometido cosas que nunca cumplió. En agosto, esa ligereza puede volver en forma de reclamos o pérdidas inesperadas. Este mes tendrá que asumir su parte en los vínculos y dejar de escapar.

Cáncer también está entre los signos que pueden sentir el karma, sobre todo si ha usado la culpa o el victimismo para manipular situaciones. Las emociones no resueltas volverán como oleadas internas, haciéndole difícil la estabilidad. La clave estará en hacerse cargo sin culparse de más.