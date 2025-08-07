Horóscopo: los signos zodiacales que sentirán el peso del karma en agosto
Según el horóscopo, algunos signos zodiacales enfrentarán consecuencias por acciones pasadas. Agosto será un mes de aprendizaje intenso.
El horóscopo señala que agosto será un mes en el que algunos signos comenzarán a cosechar lo que han sembrado, para bien o para mal. En especial, habrá energías que regresen con fuerza a quienes han actuado sin considerar las consecuencias. No se trata de un castigo mágico, sino de una reacción natural del universo.
Horóscopo y karma: los signos que lo enfrentarán este mes
Aries podría sentirse sobrepasado por situaciones que se dan vuelta. Su impulso, a veces agresivo, puede haber herido a otros sin querer. Este mes, esa energía volverá en forma de conflictos con personas que le reclaman cosas del pasado. Es momento de bajar el ritmo y reflexionar antes de actuar.
Libra, por otro lado, suele evitar enfrentamientos, pero muchas veces lo hace a costa de su sinceridad. El signo zodiacal de la balanza podría tener que enfrentar conversaciones incómodas, donde quedará expuesto aquello que no se animó a decir a tiempo. El karma de la omisión también pesa.
Sagitario vivirá un llamado de atención. Puede que haya subestimado a alguien o prometido cosas que nunca cumplió. En agosto, esa ligereza puede volver en forma de reclamos o pérdidas inesperadas. Este mes tendrá que asumir su parte en los vínculos y dejar de escapar.
Signos que deben reparar su energía este mes
Cáncer también está entre los signos que pueden sentir el karma, sobre todo si ha usado la culpa o el victimismo para manipular situaciones. Las emociones no resueltas volverán como oleadas internas, haciéndole difícil la estabilidad. La clave estará en hacerse cargo sin culparse de más.
Para estos signos, agosto será una oportunidad para limpiar, cerrar ciclos y empezar con más conciencia. La mejor forma de cambiar el karma es asumir los errores, pedir perdón si es necesario y actuar con coherencia a partir de ahora. La astrología no predice castigos, pero sí nos muestra caminos de evolución.