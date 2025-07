Horóscopo: los signos zodiacales que prefieren una vida simple antes que el éxito a cualquier precio

No todos sueñan con liderar una empresa, ganar premios o ser reconocidos públicamente. Según el horóscopo, hay personas que encuentran plenitud en lo cotidiano: una conversación tranquila, un trabajo que no les robe la vida o una rutina sin sobresaltos. Para ellas, el éxito no es sinónimo de exigencia constante, sino de vivir de acuerdo con sus propios valores.