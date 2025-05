Horóscopo: estos son los signos que tienen más química entre sí

El horóscopo muestra que no todas las relaciones fluyen igual, y eso se nota desde el primer cruce. A veces, en una simple conversación, ya se percibe si hay química o una barrera invisible. Algunos vínculos se dan con naturalidad: las palabras salen solas, las risas aparecen rápido y la comodidad es inmediata.

En otros casos, no importa cuánto se intente, la energía no encaja. Según el horóscopo, hay combinaciones que destacan por su afinidad. No solo en el amor, también en la amistad o incluso en relaciones laborales.