"Fue un error militar"': la mirada de un experto argentino sobre el ataque israelí a una iglesia en Gaza

– ¿Qué opinión te merece el ataque de las fuerzas de Israel a la iglesia en la Franja de Gaza el jueves pasado? – Que por lo visto fue un error militar. No parece un ataque directo y, además, no tiene lógica que se haya atacado de forma directa contra una iglesia. Va en contra de la política israelí tradicional. Los cristianos son aliados de Israel en todo sentido, y los cristianos en la Franja de Gaza , los pocos que quedan, han intentado sobrevivir y, en parte, le piden a Israel que los defienda. Así es que no le veo lógica; lo veo como un error militar posible completamente.

– Algunos comentarios dicen que en la iglesia estaban escondidos integrantes del grupo terrorista Hamás. ¿Puede ser? – No sé. Todavía no hay, en ese sentido, datos concretos. La investigación todavía está en marcha.

– ¿Rehenes tampoco había?

– Ambas cosas no se saben. Yo no creo que fue por un tema de rehenes o de terroristas de Hamás. No parece. No creo que la iglesia se hubiese prestado a algo así.