En medio del hambre, queda un solo comedor solidario en Gaza para 1 millón de personas

En las últimas 24 horas, han muerto un total de 15 personas en Gaza , entre ellos cuatro niños. Sin embargo, no fallecieron debido a un ataque militar, sino de hambre , de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud del enclave.

"La gente no tiene con qué cocinar. Esto hace que todo el mundo dependa ahora de estos comedores solidarios para garantizar comida a su pueblo. Si no es almuerzo, pues cena o desayuno", explica uno de los voluntarios que reparte comida en el centro a la agencia de noticias EFE. A su vez, afirma que es asaltado constantemente por las personas que no tienen nada para comer.