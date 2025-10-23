Empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora y por mes en noviembre

A partir de noviembre de 2025 entrará en vigencia una nueva escala salarial para las empleadas domésticas en Argentina. Los valores fueron definidos por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) y rigen para todas las categorías del sector, tanto para quienes trabajan con retiro como para quienes residen en el lugar de trabajo.

Aunque aún no se cerró un nuevo acuerdo paritario, los sueldos que se aplicarán se mantienen prácticamente iguales a los establecidos tras el incremento de septiembre, mientras se aguarda una próxima revisión para las trabajadoras de casas particulares .

Para el personal que trabaja por hora o jornada parcial (hasta 24 horas semanales con un mismo empleador):

Para quienes cumplen jornada completa (más de 24 horas semanales o contratación mensual):

Estos valores corresponden al salario mínimo para cada categoría y deben prorratearse en los casos en que las horas trabajadas sean menores a la jornada completa.

Entre las medidas, Massa incorporó un beneficio para las empleadas domésticas. Foto: Shutterstock

Entre las medidas, Massa incorporó un beneficio para las empleadas domésticas. Foto: Shutterstock

Además del salario básico, quienes tengan antigüedad, aportes jubilatorios o cobertura de obra social deben recibir los adicionales correspondientes.

Por su parte, los empleadores están obligados a registrar formalmente a su personal doméstico en el sistema de ARCA. El trámite requiere contar con clave fiscal e ingresar los datos del trabajador, el domicilio donde realiza sus tareas, la modalidad de contratación y la cantidad de horas semanales.

El incremento salarial busca acompañar el impacto de la inflación y mejorar las condiciones laborales de un rubro históricamente postergado. No obstante, las cifras podrían volver a modificarse si en los próximos meses se acuerda una nueva paritaria.