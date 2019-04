El original proyecto de dos mendocinos contra las fake news: "Que no te tomen por idiota"

Las noticias falsas -ahora conocidas universalmente como 'fake news'- existieron siempre, pero desde las últimas elecciones norteamericanas se reconocieron como un problema que puede tener consecuencias muy reales. Por eso, dos publicistas mendocinos idearon una novedosa campaña para concientizar a la gente sobre esta problemática a través de Instagram: "Fake faces for fake news (Caras falsas para noticias falsas)".

"Que no te tomen por idiota"

La página de la popular red social es una colección de noticias falsas, pero con una vuelta de tuerca original: le agregan además un rostro generado por una inteligencia artificial de una persona que, como la nota que presentan, tampoco existe. El reconocido publicista mendocino radicado en Madrid, Horacio "Chacho" Puebla, y su colega de la agencia chilena BBDO, Matías Escalona, idearon el proyecto para que la gente "se interese en las Fake News e investigue". Escalona le comentó a MDZ que conocer qué es y cómo luce una noticia falsa "es la única forma de hacer que las personas dejen de compartir información que muchas veces tiene un objetivo mal intencionado". El mensaje del proyecto es claro "Esta persona no existe. Esta noticia, tampoco. Que no te tomen por idiota".

El flagelo de las fake news tomó relevancia tras las elecciones norteamericanas en las que resultó electo Donald Trump, aunque ya existían desde hace mucho tiempo. Tras esos comicios, se comprobó que las noticias falsas habían sido creadas expresamente con la finalidad de confundir al electorado y, lo más preocupante, que eso había funcionado. Actualmente, de cara a unas nuevas elecciones electorales en Argentina, son varios los llamados de atención que se realizaron desde el Gobierno para que los ciudadanos aprendan a reconocer y no compartan fake news.

A pesar de que el proyecto se lleva a cabo en Instagram, esta no es la única red social -ni la que más se usa- en la que se comparten fake news. Las noticias falsas "no solo están en Instagram, están en todos lados: Twitter, Facebook, WhatsApp y webs, y cuanta aplicación de mensajería sale. Incluso hemos visto Fake News que han salido en noticieros de TV porque no comprobaron la información", remarcó Matías. "Lo increíble es que están entre nosotros desde hace muchísimos años. En España le dicen bulo, en otros lugares le dicen leyendas y ahora se llaman fake news", agregó. Un ejemplo de estas noticias falsas de antes de que se conociera su nuevo nombre: "Seguro que al amigo de un amigo le pasó que fue a un boliche, bailó con una chica que le pidió la campera y al otro día fue a buscarla a la casa de ella y la madre le dijo que su hija había muerto hace 5 años".

Caras falsas

Lo más novedoso del proyecto es la utilización de una inteligencia artificial para crear rostros de personas inexistentes. Matías explicó que "había visto una web en internet que generaba rostros de personas, combinando cientos de miles de datos de rostros de otras personas gracias a una Inteligencia Artificial", y esa fue la génesis de todo. "Casualmente Chacho también la conocía y a los dos nos llamaba la atención. Al principio yo empecé a escribir historias de esos rostros y conversando llegamos a algo mucho más potente: Fake Faces For Fake News", agregó.

Los rostros falsos van de la mano de las noticias falsas. El proceso para preparar el posteo es más largo que simplemente encontrar un rostro. "Nuestro trabajo está buscar una fake news (del momento o histórica) y hacer el 'match' con un rostro, inventarle un nombre a ese personaje y automáticamente convertirlo 'en periodista'. Obviamente todo esto para desnudar que es una noticia falsa. Todos las publicaciones terminan con el mensaje del proyecto: 'Esta persona no existe. Esta noticia, tampoco. Que no te tomen por idiota'", recapituló Escalona.

También es parte del trabajo comprobar que la fake news es, en definitiva, falsa. "Es algo sumamente difícil", explicó el publicista. "Para eso, utilizamos webs de todo Latinoamérica, realizadas por periodistas que se especializan en comprobar todas esas noticias que andan por todos lados. Este perfil es digamos, un complemento a su trabajo, en una red social donde hoy todo el mundo está y desde la cual podemos llegar a más personas para que no compartan información errónea", agregó.

El proyecto recién está empezando, pero ya hay ideas para que crezca. "Tenemos varias ideas para nuestro proyecto, que se van a ir concretando a medida que crezca. La verdad hoy es una pequeñísima comunidad, y sabemos que es algo difícil de entender en un primer momento porque utiliza mucha data", cerró Escalona.