El motivo por el que el festival Americanto 2026 se muda al Teatro Independencia

Americanto 2026 modificó su locación original y se llevará a cabo en el Teatro Independencia debido a los pronósticos de lluvia previstos para este fin de semana. El evento, de acceso gratuito, se desarrollará el sábado 24 y domingo 25 de enero desde las 21 en la sala ubicada en Chile y Espejo, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.

La organización informó que la capacidad del teatro es limitada, por lo que las puertas se cerrarán una vez alcanzado el aforo permitido. De esta manera, se busca garantizar la comodidad del público y la correcta realización de cada espectáculo.

Esta nueva edición del festival contará con una grilla destacada que combina artistas internacionales, nacionales y locales, con el objetivo de generar un espacio de encuentro con las raíces culturales de América Latina y promover la diversidad musical de la región.

Americanto tiene como propósito impulsar la difusión de la música popular latinoamericana, fortalecer la identidad regional y profundizar el intercambio cultural entre pueblos, a partir de expresiones sonoras que reflejan la riqueza histórica y social del continente.

La primera jornada contará con la participación de Micaela Chauque, docente, luthier y fundadora del «Encuentro de Mujeres Artistas de la Quebrada», reconocida por revalorizar la música andina desde una mirada contemporánea. También subirá al escenario Markama, histórico grupo que desde 1975 recorre los sonidos de la Cordillera de los Andes y del continente, con una propuesta estética y musical propia.

El sábado se completará con Marcelino Azaguate, artista integral que fusiona su herencia huarpe con composiciones originales ligadas a la tierra y la identidad de los pueblos, y Mariana Lara, cantautora mendocina de sólida trayectoria, quien en 2024 presentó el disco "Violeta", homenaje a Violeta Parra, y actualmente trabaja en su EP colaborativo "Toma Única".

Programación del domingo 25 de enero

El cierre del festival estará a cargo de la reconocida cantante peruana Susana Baca, figura clave del folklore latinoamericano y la música afroperuana, tres veces ganadora de los Premios Grammy Latinos. En 2025, durante su visita a Mendoza, fue distinguida como “Doctora Honoris Causa” por la Universidad Nacional de Cuyo.

Susana Baca Susana Baca, figura clave del folklore latinoamericano, presente en el festival Americanto. Prensa Gobierno de Mendoza

La jornada también contará con la participación de Uruguayeses, trío radicado en Mendoza que recorre géneros emblemáticos del canto popular uruguayo como chamarritas, milongas, candombes y murgas, con repertorio de Jaime Roos, Alfredo Zitarrosa y Tabaré Cardozo.

Además, se presentará Víctor Hugo Cortez, referente de la música folclórica mendocina, autor de más de diez discos y obras emblemáticas como Camino a Mendoza y No sólo de pan, y Yasmín González, cantante y compositora local que fusiona obras propias con clásicos del repertorio popular latinoamericano.