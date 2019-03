Diabetes: prevenir desde la alimentación una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 argentinas

Cuando el páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina o cuando el organismo no la utiliza eficazmente, estamos ante un caso de diabetes que, si no se controla, genera hiperglucemia, es decir, un aumento del azúcar en sangre. Esta enfermedad crónica no transmisible afecta a unos 422 millones de personas a nivel mundial (según la Organización Mundial de la Salud, 2016). En nuestro país, 1 de cada 10 mujeres la tiene, tal como indicó la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2013).