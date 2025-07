Después de 45 años juntos, se casaron a los 92 y 89 años en Mendoza: la historia de un amor eterno

“Mi mamá ya tenía cinco hijos cuando lo conoció”, cuenta emocionada Stella González, una de las hijas de Luisa. “Él me cuenta que no le creía que tuviera cinco chicos. Pero desde el primer momento, fue como un padre para nosotros”, agrega.

Aunque estuvieron más de cuatro décadas juntos, nunca habían formalizado legalmente su relación. “Siempre se habló del casamiento, pero no sé por qué no se concretó”, confiesa Stella. Hasta que este año, él le dijo: “Querés que nos casemos”. Luisa no lo dudó. “Imaginate, yo no iba a pedirle casamiento a él”, recuerda Stella que le dijo su mamá, quien esperó pacientemente a que fuera él quien diera el paso.