Despertó del coma el agente atropellado por Veppo

Según le confirmaron a Infobae la novia y el tío de Santiago Siciliano, el agente de tránsito atropellado por el periodista Eugenio Veppo despertó hoy luego de que le quitaran la sedación.

El joven de 30 años está internado desde el domingo 8 en el Hospital Fernández tras haber sido arrollado por el VW Passat de Veppo en Figueroa Alcorta y Tagle cuando estaba en un puesto de control junto a su compañera, Cinthia Choque, de 28 años, quien falleció en el lugar.

El agente de tránsito estuvo 10 días sedado, período en el que fue intervenido en varias oportunidades. Una de ellas fue en la cadera y otra en la cabeza.

Fue muy impactante que haya despertado, nos pidieron que no demostremos ni angustia ni nada para no asustarlo ya que no puede hablar aún, pero respondía al contacto”, contó a la prensa Rocío, la novia del inspector herido.