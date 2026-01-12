Desafío para empresas: ya no alcanza sólo con un buen salario para atraer profesionales IT

El talento IT sigue siendo uno de los más demandados del mercado laboral. Sin embargo, en 2026 las empresas tendrán que empezar a redefinir cómo atraer, desarrollar y fidelizar estos perfiles clave más allá del salario.

Adecco Argentina presentó su Guía Salarial 2025-2026, elaborada a partir de un relevamiento realizado entre septiembre y octubre de 2025 con la participación de 305 empresas nacionales e internacionales y abarcando 216 posiciones de diferentes áreas, tamaños de compañía y ubicaciones geográficas.

Según los datos de la Guía Salarial 2025 , el talento en tecnología de la información continúa entre los perfiles más buscados, impulsado por la digitalización transversal de los negocios. Si bien la rotación en posiciones tecnológicas muestra una baja respecto de mediciones anteriores, la demanda se mantiene alta, especialmente en perfiles críticos para el crecimiento y la transformación digital.

En este escenario, las empresas priorizan roles vinculados a automatización e inteligencia artificial, con procesos de selección cada vez más focalizados en habilidades técnicas concretas.

Con esquemas de actualización más previsibles, las empresas avanzaron a lo largo de 2025 en ajustes salariales anuales fuera de convenio que promediaron el 36%, con revisiones mayormente trimestrales y el IPC como principal referencia. En el sector IT, esta lógica convive con dinámicas propias, donde la presión por atraer y fidelizar perfiles especializados sigue marcando diferencias significativas entre roles, seniorities y tecnologías.

En este contexto, la competitividad salarial continúa siendo un factor decisivo para atraer talento tecnológico, pero pierde protagonismo como único diferencial. Las compañías empiezan a complementar el salario con beneficios más flexibles, planes de carrera claros y propuestas de desarrollo profesional, especialmente en perfiles críticos como desarrolladores, especialistas en datos, ciberseguridad y cloud.

Otro dato que arroja la nueva Guía Salarial es que los beneficios más valorados por los profesionales—incluidos los perfiles IT— están asociados a la salud y el bienestar, la flexibilidad laboral, los incentivos económicos y el equilibrio entre la vida personal y laboral.

Si bien la modalidad híbrida continúa presente, durante 2026 se proyecta un crecimiento de la presencialidad, con un esquema de trabajo remoto más acotado en comparación con años anteriores. En este contexto, las empresas refuerzan beneficios y acciones de bienestar como herramientas clave para la retención del talento.

La capacitación se consolida como uno de los principales ejes de la propuesta de valor al talento IT. El informe muestra una tendencia creciente en la demanda de capacitaciones en habilidades blandas, liderazgo y trabajo colaborativo, junto con una fuerte incorporación de formación en inteligencia artificial, automatización y análisis de datos.

La inteligencia artificial gana protagonismo en las organizaciones, generando nuevas oportunidades, pero también desafíos en términos de reconversión de habilidades. En este escenario, las competencias técnicas siguen siendo centrales, aunque cada vez más complementadas por soft skills vinculadas a la adaptabilidad, la comunicación y el trabajo en equipo.

De cara al nuevo año, los desafíos para las áreas de Recursos Humanos continúan girando en torno a la retención del talento, la transformación digital, el upskilling y reskilling, y la necesidad de diseñar políticas salariales y de beneficios que resulten competitivas y sostenibles.

“La inteligencia artificial, la automatización y la digitalización ya no son solo proyectos tecnológicos: hoy impactan directamente en el negocio y en la forma de trabajar. En este contexto, contar con talento capacitado es condición necesaria pero no suficiente. Las organizaciones que logran atraer y fidelizar perfiles IT son aquellas que integran oportunidades reales de desarrollo, aprendizaje continuo y reconversión de habilidades como parte central de su propuesta de valor” afirma Delfina Fernandez, líder de la División Technology de Adecco Argentina.

En un mercado laboral en transformación, el talento IT se consolida como un actor clave para el desarrollo de las organizaciones, obligando a las empresas a repensar permanentemente sus estrategias de atracción, desarrollo y fidelización.

En definitiva, de cara al 2026, las empresas IT enfrentan el desafío de sostener su competitividad en un mercado donde el talento sigue siendo un factor crítico. Diseñar esquemas de compensación atractivos, invertir en capacitación continua y ofrecer propuestas de valor claras será clave para atraer y fidelizar perfiles tecnológicos estratégicos.