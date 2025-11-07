De la inteligencia artificial a la inteligencia humana aumentada: cuando el verdadero desafío somos nosotros

El nombre Inteligencia Artificial (IA) provoca fascinación, pero también temor. La idea de una “ inteligencia ” no humana genera la sensación de competencia, como si las máquinas pudieran reemplazarnos. Sin embargo, el problema no es tecnológico, sino semántico y emocional.

El término fue acuñado por John McCarthy en 1956 durante la conferencia de Dartmouth. Buscaba definir un campo de investigación enfocado en máquinas capaces de realizar tareas que requerían inteligencia humana . El nombre fue brillante para captar atención y financiamiento, pero también sembró una percepción equivocada: que estábamos creando algo que podía pensar o sentir por sí mismo.

El temor nace en la palabra “inteligencia” . Los humanos nos enorgullecemos de nuestra capacidad de pensar , crear y adaptarnos. Llamar “ inteligente ” a una máquina desdibuja los límites entre lo humano y lo artificial, despertando el miedo de perder nuestra singularidad.

Los medios refuerzan esa narrativa de competencia: “Las máquinas reemplazan empleos”, “La IA superará a los humanos”. La ciencia ficción completó la ecuación, instalando una visión apocalíptica. Pero la realidad es más simple: los sistemas de IA no piensan ni sienten; solo ejecutan tareas específicas según lo que los humanos les enseñamos. La verdadera inteligencia sigue siendo humana .

A lo largo de la historia, cada salto tecnológico provocó miedo. La imprenta iba a destruir el conocimiento; la electricidad, a acabar con los empleos; las computadoras, a volvernos inútiles. Hoy, la IA ocupa ese lugar simbólico del miedo al cambio. La tecnología evoluciona, pero los miedos humanos son los mismos: perder el control, el poder o el propósito.

Inteligencia aumentada: una nueva narrativa

Más que inteligencia artificial, deberíamos hablar de inteligencia aumentada. Esta visión pone al ser humano en el centro y destaca la colaboración entre nuestras capacidades y las herramientas tecnológicas. La IA no reemplaza nuestras habilidades: las potencia.

No es rival, sino extensión. Así como construimos barcos para cruzar mares, aviones para volar o calculadoras para multiplicar, hoy construimos sistemas que expanden nuestra capacidad de analizar, crear y decidir.

Jonatan Loidi lo resume con una matriz simple pero poderosa: actitud y aptitud.

* Marcos Lovera es co-founder en Mangata Customer Development y docente en varias cátedras para Escuelas de Negocios en Buenos Aires, Madrid y Guatemala.