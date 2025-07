Cuenta regresiva para la Ley de Nietos: el cónsul de España despejó dudas sobre los plazos y turnos para la ciudadanía

Una de las dudas más frecuentes es qué ocurre si el turno asignado es para después de octubre de 2025, incluso para años siguientes. Sobre esto, el funcionario fue contundente: "Después del 22 de octubre ya no se recibirán nuevas solicitudes, pero toda persona que haya obtenido su turno antes de esa fecha tendrá su trámite registrado y será atendido normalmente. No importa si la cita es en diciembre o incluso en diciembre de 2027: si el turno está asignado antes del cierre, no hay ningún problema", indicó Blecua a este medio.