¿Cuántas comidas al día deberíamos hacer para activar nuestro metabolismo?

Lo que sí es un hecho es que distribuir las comidas a lo largo del día puede evitar que pasemos hambre y en consecuencia, comamos menos, ahora bien en personas muy ansiosas que tiene dificultades para detenerse una vez que han comenzado a comer y que encima le pedimos que haga más de 4 comidas la llevamos a pensar en comida todo el día, esto también puede ser contraproducente porque muy probable termine comiendo más. Sabemos qué hay que hacer 4 comidas siempre, para no llegar con tanta hambre a la próxima comida y evitar atracones. Con respecto a las colaciones se aconseja que las hagan siempre que tengan hambre. De lo contrario, no son necesarias. Es importante escuchar a nuestro cuerpo y darle lo que verdaderamente necesita. Cada persona, cada cuerpo es un mundo por eso no a todos les sirve lo mismo.

Los desayunos suelen ser un tema de conversación entre las personas y los profesionales de la salud suelen escuchar a diario en sus consultorios: “me levanto sin hambre”, “no tengo tiempo para desayunar”, entre otras.

Generalmente por la mañana nos levantamos sin hambre producto de una hormona que por la mañana está en baja concentración en nuestro cuerpo y si a esto le sumamos las corridas de la rutina o el poco tiempo con el que uno se levanta, lo más probable es que salteamos el desayuno. Pero esto es peligroso ya que la glucemia empieza a descender, rendimos menos, la cabeza nunca activa, nos empieza a doler y generalmente llegamos con mucha hambre a la próxima comida.

¿Cómo podemos hacer para desayunar algo?

1- CENA LIVIANO. Un plato normal, sin tanta grasa y en porción adecuadas por la noche.

2- SIEMPRE REALIZA LAS 4 COMIDAS. Pero ojo con la merienda y la cena que no haya un exceso de comida en estas últimas.

3- FRACCIONA EL DESAYUNO. Podés comer algo rápido antes de salir de casa y completarlo cuando llegas a la oficina. Ej: podes tomar un vaso de yogurt bebible o un café con leche y cuando llegas al trabajo comer una fruta o una tostada o un puñadito de frutas secas.

Es súper importante desayunar por la mañana, cambiar hábitos y adoptar comportamientos saludables. Esa es la clave.