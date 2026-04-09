Conmoción en Merlo por la desaparición de Maitena: sospechan de una red de trata de personas

Familiares y allegados a Maitena Luz Rojas Garófalo , la adolescente que desapareció este miércoles en el partido bonaerense de Merlo , anunciaron una marcha para reclamar su hallazgo con vida, y sospechan de un caso de trata de personas .

Noelia, amiga de la madre, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que la manifestación se realiza desde las 17 en la plaza Néstor Kirchner (lado sur).

“Desde las 9 de la mañana de ayer, que apareció la última imagen, no sabemos nada. Solo sabemos que el peritaje de su celular indicó que hay conversaciones con personas que hostigan y la incitan al suicidio”, sostuvo la mujer.

En este sentido, creen que permanecería “oculta” ya que los “números eran extranjeros, de países limítrofes”: “Puede ser un caso de trata de personas”.

Noelia agregó que la adolescente estuvo cerca de la estación, en el kilómetro 34 y medio de Merlo, a la vez que “podría haber tomado el tren Sarmiento en el ramal Merlo-Las Heras”.

El miércoles 8 de abril, Maitena estaba junto con su hermana, tres años mayor, y se saludaron en la puerta del colegio luego de que la menor le dijera que iba a saludar a una amiga y volvía, algo que no ocurrió.

Maitena es de tez blanca, delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene ojos celeste/gris, y su pelo es castaño, mientras que vestía un buzo verde oliva, pantalón de jean azul desteñido y zapatillas negras.